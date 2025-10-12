Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 57

“Tú eres mi sueño”: la peligrosa fantasía de Suna con Ferit que la aleja cada vez más de Seyran

La profecía de la vidente ha comenzado a echar raíces en la mente de Suna. La idea de que su destino es estar con Ferit se ha convertido en una peligrosa obsesión.

Ferit y Suna

El pasado ha vuelto con fuerza para Suna. A solas en su habitación, no ha podido evitar recordar la noche en la que, borracha, le confesó a Ferit que se sentía inferior a su hermana. “Si fuera más joven… estaría donde está ella ahora”, le dijo justo antes de besarlo.

Después, su mente la ha llevado aún más lejos. Se ha imaginado en la habitación de Ferit, pero no como invitada, sino como su esposa y la señora de la casa. En ese sueño, Ferit la miraba con amor, hablaba de su futuro juntos y del hijo que esperaban.

Las palabras de Fikriye resuenan ahora con más fuerza que nunca en la cabeza de Suna. Cansada de vivir a la sombra de su hermana, empieza a creer que esa profecía podría hacerse realidad.

¿Está enamorándose del marido de su hermana o es la ambición la que la empuja hacia una obsesión imposible?

