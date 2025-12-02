Damián y Digna hacen las paces y dejan el sufrimiento atrás: “Ha llegado el momento de que nos perdonemos”

Damián y Digna han decidido hacer las paces de una vez por todas: tras superar todas las mentiras que se han hecho el uno al otro mutuamente, están preparados, van a perdonarse.

Lo cierto es que Damián con el tema de la fábrica lo está pasando realmente mal y quiere que la que un día fue su prometida, esté con él en estos momentos. ¡Y ella también lo quiere!

Digna, decidida, le ha comunicado que deben “dejar el sufrimiento atrás” y darse un perdón mutuo. ¡Damián no ha podido contener sus lágrimas!

Acto seguido, el patriarca le ha contado la mentira de su sobrino Gabriel, de quien Digna sigue sin fiarse... ¡Y ahora menos!