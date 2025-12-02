Antena 3 LogoAntena3
La memoria de Seren comienza a despertar al reconocer a Leyla y Mert: “Soy vuestra mamá”

La joven ha vivido uno de los momentos más intensos desde que despertó tras el accidente. Después de horas de miedo y confusión, Seren ha recuperado los primeros recuerdos junto a sus hijos.

La memoria de Seren comienza a despertar al reconocer a Leyla y Mert: “Soy vuestra mamá”

Bahar y Uras han llegado al hospital con los mellizos. Querían que Seren pudiera verlos de nuevo, a pesar del impacto que podría provocarle.

Seren los ha mirado con una desconcierto y distancia. Bahar ha intentado romper la tensión recordándole con cariño que Leyla se parecía mucho a ella y que Timur siempre decía que Mert tenía su mirada, aunque Uras insistía en lo contrario.

Cuando Bahar le ha preguntado si quería coger a Leyla, Seren se ha negado. “No puedo… no los conozco. No recuerdo nada. Son extraños para mí”, ha dicho llorando. Al verla tan alterada, Bahar ha decidido sacarlos de la habitación. Pero justo cuando los mellizos estaban saliendo, algo ha cambiado.

Seren se ha llevado la mano a la cabeza y ha empezado a recordar. Ha explicado que algunos momentos habían vuelto a su mente: risas, noches sin dormir, pequeñas rutinas… “Soy vuestra mamá”, ha gritado emocionada mientras pedía que los acercaran.

Por primera vez desde el accidente, ha sentido que algo dentro de ella comenzaba a recomponerse.

