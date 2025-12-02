Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 449

Gabriel se enfrenta a su madre... ¿por qué ha ido a Toledo a ponerle en entredicho?

La anciana le ha explicado que quería saber de él tras enterarse de su compromiso, ¿se lo creerá?

Gabriel se enfrenta a su madre... ¿por qué ha ido a Toledo a ponerle en entredicho?

Gabriel ha increpado a Delia por haberse presentado en Toledo sin avisar. ¡Le ha metido en un buen lío!

La mujer, ha alegado que vio un anuncio en el periódico y quiso ir a verle... ¿cómo se ha podido casar sin contárselo?

Él le ha interrogado, hay algo que no termina de entender de la visita de su madre, pero parece que ella le convence...

Cuando Andrés ha ido a conocer a Delia, ha puesto mala cara: ¿sospechará el abogado de él? ¿Descubrirá que ha sido gracias a Andrés la visita de Delia a Toledo?

Begoña, muy enfadado, le echa en cara a Gabriel la mentira sobre su madre
Delia irrumpe en casa de la Reina y deja a Begoña y Gabriel... ¡sin palabras!
