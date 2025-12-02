Gabriel se enfrenta a su madre... ¿por qué ha ido a Toledo a ponerle en entredicho?

Gabriel ha increpado a Delia por haberse presentado en Toledo sin avisar. ¡Le ha metido en un buen lío!

La mujer, ha alegado que vio un anuncio en el periódico y quiso ir a verle... ¿cómo se ha podido casar sin contárselo?

Él le ha interrogado, hay algo que no termina de entender de la visita de su madre, pero parece que ella le convence...

Cuando Andrés ha ido a conocer a Delia, ha puesto mala cara: ¿sospechará el abogado de él? ¿Descubrirá que ha sido gracias a Andrés la visita de Delia a Toledo?