Bahar pierde el control tras ver la infidelidad de Uras con sus propios ojos: “Me duele tanto como cuando descubrí lo de Timur”

La doctora ha accedido a las grabaciones del día del atropello y, al ver lo ocurrido entre Uras, Maral y Seren, ha sufrido uno de los golpes más duros de su vida.

Bahar pierde el control tras ver la infidelidad de Uras con sus propios ojos: “Me duele tanto como cuando descubrí lo de Timur”

Bahar y Cagla han subido juntas a la azotea. Cagla se dio cuenta en cuanto la vio que su amiga estaba demasiado alterada para hablar delante de nadie. Lloraba, temblaba y apenas podía respirar, así que la ha llevado a un lugar apartado para que pudiera desahogarse.

Nada más llegar arriba, Bahar ha empezado a caminar de un lado a otro. No podía estarse quieta. Gritaba que había visto las cámaras del hospital y que ya sabía exactamente lo que había pasado el día del accidente: “¡Me arde el pecho! ¡Me duele igual que cuando descubrí lo de Timur!”.

Llorando y sin poder contenerse, repetía que no reconocía a su hijo, que no entendía cómo Uras podía haber hecho algo así. “Crié a un hombre que engaña a su mujer. ¿En qué fallé, Cagla? ¿Qué hice mal?”, se ha preguntado una y otra vez.

La tensión ha aumentado aún más cuando Bahar ha asegurado que iba a bajar a contárselo todo a Seren. Entonces, su amiga la ha sujetado como ha podido. “¡No puedes! ¡Se va a derrumbar! ¡Escúchame! Respira, por favor. Quédate aquí”.

Cagla ha conseguido que su mejor amiga se calmara y se fuera a casa hasta asimilar lo ocurrido, antes de tomar una decisión. Sin embargo, la verdad siempre acaba saliendo a la luz y Bahar es consciente de que su familia ya está rota.

