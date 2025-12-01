Hattuc y Halis ya son marido y mujer: ¡así ha sido la boda que ha revolucionado la mansión Korhan!

La mansión Korhan ha vivido uno de los días más especiales de su historia con la boda de Hattuc y Halis, un ‘sí, quiero’ que ha llegado después de que el patriarca anunciara hace varios días su intención de casarse con el gran amor de su juventud.

Desde entonces, la expectación ha sido máxima, y hoy, por fin, la pareja ha sellado una historia que el tiempo nunca consiguió borrar. Aunque la noticia puso a los Korhan y a Kazim con el grito en el cielo, Halis no ha dado marcha atrás en ningún momento y ha dejado claro que quiere darle a Hattuc la vida que siempre mereció.

La ceremonia se ha celebrado en el salón de la mansión, rodeados de sus seres queridos. Hattuc, muy ilusionada, ha vivido cada instante como un regalo que llevaba esperando toda una vida. Halis, por su parte, no ha ocultado la felicidad de tenerla a su lado. Los padrinos han sido Seyran y Ferit. Ambos, más unidos que nunca, han acompañado a los novios en cada paso y se han encargado de que la ceremonia fuese todo lo especial que merecía ser.

Después de más de cuarenta años separados, los dos han demostrado que el amor verdadero no entiende de tiempo, ni de distancia, ni de obstáculos. Hoy, en la mansión Korhan, se ha escrito una página que quedará grabada para siempre en la memoria de la familia: la historia de dos personas que, pese a todo, han vuelto a encontrarse y han logrado darse el “sí, quiero” que la vida les debía.