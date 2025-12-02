Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, confundida, ¿Cloe coquetea con ella?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Gabriel le contará a María su teoría de que fue Andrés quien trajo a Delia a Toledo para desacreditarle... ¿descubrirán la verdad?

Por su parte, Andrés seguirá obsesionado con desenmascarar a Gabriel y así se lo contará a Luis.

Marta, estará muy confundida, no termina de entender las intenciones de Cloe y se desahogará con Pelayo. ¿Está la francesa coqueteando con ella?

Adelántate al capitulazo de Sueños de libertad en atresplayer para descubrirlo.