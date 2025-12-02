Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, confundida, ¿Cloe coquetea con ella?
De la Reina se desahoga con su marido, no sabe si la francesa tiene más interés en ella.
Publicidad
En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...
Gabriel le contará a María su teoría de que fue Andrés quien trajo a Delia a Toledo para desacreditarle... ¿descubrirán la verdad?
Por su parte, Andrés seguirá obsesionado con desenmascarar a Gabriel y así se lo contará a Luis.
Marta, estará muy confundida, no termina de entender las intenciones de Cloe y se desahogará con Pelayo. ¿Está la francesa coqueteando con ella?
Adelántate al capitulazo de Sueños de libertad en atresplayer para descubrirlo.
Publicidad