La rara enfermedad que Harun lleva ocultando toda su vida: “No siento dolor y eso puede matarme”

Harun ha encontrado a la paciente en la terraza después de que las enfermeras avisaran de que había desaparecido de su cama. En lugar de regañarla, el jefe médico se ha quedado a su lado, dándole el espacio que parecía necesitar.

Sin dar rodeos, le ha confesado que tienen la misma enfermedad: CIPA, insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis, y lo ha dicho con humor y resignación. “El nombre es bonito, pero la enfermedad no”, ha explicado antes de describir lo que significa vivir sin dolor: despertarse cada día sin saber si está bien, revisarse a escondidas, temer heridas que no puede sentir. “El dolor es como el cuerpo pide ayuda. Pero nosotros no oímos nada”.

Entonces se ha abierto como pocas veces hace. Ha confesado que él también padece la misma enfermedad y que ha aprendido a controlarla observando su cuerpo con precisión. “Si quieres, puedo enseñarte. Es un superpoder”, le ha dicho, intentando aliviar su miedo.

Pero también ha hablado de la parte más difícil: la soledad y el miedo constante. “En unos años mirarás atrás y verás que solo quedáis tú y un par de personas que te quieren de verdad”, le ha asegurado. La chica ha admitido que solo tenía a una amiga, Elif, y que temía perderla.

Esa confesión ha llevado a Harun a contarle cómo descubrió su enfermedad el día que dispararon a su padre delante de él: una de las balas le alcanzó la pierna y no sintió nada. Ha sido una conversación tan dura como necesaria para entender sus vidas.