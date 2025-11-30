Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 64

El emotivo discurso con el que Esme defiende a Hattuc ante sus hijas: “Por fin es feliz”

En la víspera de la boda, Esme toma la palabra y emociona a Suna y Seyran. Defiende a la tía Hattuc con el corazón y les recuerda a sus hijas que, después de tanto sufrimiento, por fin merece ser feliz.

Esme ha entrado en la habitación de Seyran y se ha encontrado con sus dos hijas juntas, algo tensas y en plena conversación. Al verlas así, la madre ha decidido intervenir para calmarlas antes de que empiece un día tan especial para la familia.

Sin rodeos, Esme las ha sentado en la cama y les ha preguntado qué estaba pasando. Pero tanto Seyran como Suna han respondido con un “nada” que no la ha convencido en absoluto. Ha sido entonces cuando la madre ha aprovechado para recordarles lo que significa este momento.

Les ha dicho que no han tenido muchos días buenos en la vida, que han pasado por demasiados momentos duros y que por eso cuesta creer que algo tan bonito esté sucediendo: “¿Os imaginabais un día así? Si alguien os lo hubiera dicho, no lo habríais creído”.

Después, muy emocionada, Esme ha querido poner el foco en Hattuc. Les ha explicado que su tía, aunque tenga carácter y a veces sea difícil, siempre ha estado ahí en los momentos importantes. Y que ahora, por fin, tras toda una vida de sacrificios, está viviendo una felicidad que también es de ellas: “La mansión es nuestra. Es de los Sanli. Y vuestra tía… hoy ha ganado”.

Esme les ha confesado que nota a Hattuc ilusionada, pero también asustada ante un paso tan grande. Y por eso les ha pedido algo muy claro: que no estropeen el que puede ser el día más feliz de su vida.

Entre bromas para rebajar la tensión, Esme les ha pedido que se traguen lo que les pase por dentro y que estén a la altura en la celebración. Suna y Seyran han aceptado, aunque entre ambas todavía queda un claro orgullo herido que tendrán que aprender a manejar.

