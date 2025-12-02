La burla más cruel de Pelin enfurece a Seyran: “Si Ferit pudiera tener hijos, ya estarías embarazada”

Seyran se ha presentado por sorpresa en la casa de Pelin, decidida a ponerla en su sitio. Sin dar vueltas, le ha exigido que se mantenga alejada de Kaya, el marido de su hermana Suna. Pelin, lejos de sentirse intimidada, ha respondido con su habitual ironía, insinuando que podía acercarse a quien quisiera y burlándose de las advertencias de Seyran.

La tensión ha ido aumentando cuando Pelin ha admitido, casi con orgullo, que Kaya había estado con ella y que no veía nada malo en ello, provocando a Seyran y cuestionando su inteligencia. Incluso ha insinuado que Suna tampoco era inocente y que estaba detrás de Ferit.

Cansada de escucharla, Seyran ha dejado claro que no permitirá que su hermana pase por lo que ella vivió y que Pelin no volverá a jugar con la familia Korhan. Pero Pelin ha seguido atacando, poniendo en duda la fertilidad de Ferit y recordándole que él nunca consiguió dejarla embarazada. También ha confesado que siempre supo que el hijo que perdió no era de Ferit, llegando a preguntarle a Seyran: “¿No crees que ya estarías embarazada? Si Ferit pudiera tener hijos... ”.

Con la paciencia agotada, Seyran se ha acercado a ella, la ha empujado hasta el sofá y, humillándola, le ha dado un beso en la mejilla antes de marcharse, dejándole claro que la considera una perdedora. Antes de irse, ha hecho una última advertencia: si Pelin vuelve a acercarse a su hermana o a su familia, no tendrá piedad.