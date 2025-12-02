La burla más cruel de Pelin enfurece a Seyran: “Si Ferit pudiera tener hijos, ya estarías embarazada”

Antena 3 LogoAntena3
¿Tendrá razón?

La tensión entre Seyran y Pelin alcanza su punto máximo. Pelin ataca donde más duele, pero Seyran responde con una amenaza y un beso en la mejilla, dejándole claro cuál es su lugar.

Seyran se ha presentado por sorpresa en la casa de Pelin, decidida a ponerla en su sitio. Sin dar vueltas, le ha exigido que se mantenga alejada de Kaya, el marido de su hermana Suna. Pelin, lejos de sentirse intimidada, ha respondido con su habitual ironía, insinuando que podía acercarse a quien quisiera y burlándose de las advertencias de Seyran.

La tensión ha ido aumentando cuando Pelin ha admitido, casi con orgullo, que Kaya había estado con ella y que no veía nada malo en ello, provocando a Seyran y cuestionando su inteligencia. Incluso ha insinuado que Suna tampoco era inocente y que estaba detrás de Ferit.

Cansada de escucharla, Seyran ha dejado claro que no permitirá que su hermana pase por lo que ella vivió y que Pelin no volverá a jugar con la familia Korhan. Pero Pelin ha seguido atacando, poniendo en duda la fertilidad de Ferit y recordándole que él nunca consiguió dejarla embarazada. También ha confesado que siempre supo que el hijo que perdió no era de Ferit, llegando a preguntarle a Seyran: “¿No crees que ya estarías embarazada? Si Ferit pudiera tener hijos... ”.

Con la paciencia agotada, Seyran se ha acercado a ella, la ha empujado hasta el sofá y, humillándola, le ha dado un beso en la mejilla antes de marcharse, dejándole claro que la considera una perdedora. Antes de irse, ha hecho una última advertencia: si Pelin vuelve a acercarse a su hermana o a su familia, no tendrá piedad.

¡Es ahora o nunca! Frikiye le revela a Suna la única forma de cambiar su destino y dejar de sufrir

“Es un personaje más”: Sonsoles Ónega confiesa por qué decidió ambientar Las hijas de la criada en Galicia

Bahar descubre la traición de Uras y revive su peor pesadilla: esta noche, todo puede romperse en Renacer

Renacer 1 de diciembre

Gülciçek y Nevra desatan el caos en la habitación de Seren: confiesan por error que tiene dos hijos

Renacer 1 de diciembre

Bahar confía en la fuerza de Seren para salir adelante: “Poco a poco lo recordarás todo”

Renacer 1 de diciembre

Uras manipula la verdad del accidente y conmueve a Seren con una versión incompleta: “Pensé que te perdía”

Mientras Seren intenta reconstruir la noche del atropello, Uras ha dado su propia versión de los hechos. Una historia a medias que oculta la verdadera causa de todo: el beso con Maral.

Renacer 1 de diciembre

Seren descubre que está casada con Uras y entra en shock: “¿Por qué me casé contigo?”

La confusión de Seren crece por momentos. Tras conocer que ha perdido un año y medio de memoria, ahora se enfrenta a una confesión aún más desconcertante: está casada con Uras.

Maral se adelanta a todos y revela a Seren su amnesia: “Has perdido un año y medio de memoria”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Delia, la madre de Gabriel, se presenta en casa de los De la Reina

Capítulo 448 de Sueños de libertad; 1 de diciembre: Carmen se desahoga con David, teme que Tasio vuelva a las andadas

