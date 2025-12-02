Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 64

Halis se desnuda emocionalmente en su noche de bodas: “Tu amor me devolvió la calma que había perdido”

El patriarca ha recordado todo lo que ha vivido, lo que perdió y lo que nunca dejó de sentir por la mujer que siempre marcó su corazón.

Halis se desnuda emocionalmente en su noche de bodas: “Tu amor me devolvió la calma que había perdido”

Publicidad

La noche de bodas de Hattuc y Halis ha dejado uno de los momentos más emocionantes en la mansión Korhan. Después de una vida llena de responsabilidades, decisiones difíciles y heridas que nunca terminó de cerrar, Halis se ha permitido, por primera vez en décadas, hablar desde el corazón. Frente a Hattuc, el patriarca ha recordado todo lo que ha vivido y cómo, a pesar de los años, el amor que siente por ella sigue intacto.

Ha reconocido que su vida ha sido intensa y cambiante, “a veces iluminada, a veces llena de niebla”, marcada por batallas, pérdidas y momentos en los que incluso él mismo se sintió prisionero de su propio destino. Pero también ha confesado que con Hattuc todo ha sido distinto: “Cuando me enamoré de ti, me di cuenta de lo cansado que estaba. Me suavicé, como una fuente que cae al mar”.

En su reflexión, también ha admitido que siempre vio en ella algo especial que el tiempo jamás consiguió borrar. “La poesía es tu rostro”, ha sentido, convencido de que su vida habría sido otra si el destino les hubiera permitido estar juntos antes. Para él, esta noche no es solo una boda: es casi un milagro. “La felicidad nos pertenece como un regalo del cielo”.

Ahora, como marido y mujer, sabe que aún les quedarán días buenos y días duros, pero que esta vez no los enfrentará solo. “Lloraremos un día, reiremos otro… como niños traviesos”, ha pensado, sintiendo por primera vez en muchos años una paz que creía perdida.

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Halis se desnuda emocionalmente en su noche de bodas: “Tu amor me devolvió la calma que había perdido”

Halis se desnuda emocionalmente en su noche de bodas: “Tu amor me devolvió la calma que había perdido”

Damián y Digna hacen las paces y dejan el sufrimiento atrás: “Ha llegado el momento de que nos perdonemos”

Damián y Digna hacen las paces y dejan el sufrimiento atrás: “Ha llegado el momento de que nos perdonemos”

Begoña, muy enfadado, le echa en cara a Gabriel la mentira sobre su madre

Begoña, muy enfadado, le echa en cara a Gabriel la mentira sobre su madre

Delia irrumpe en casa de la Reina y deja a Begoña y Gabriel... ¡sin palabras!
Capítulo 449

Delia irrumpe en casa de la Reina y deja a Begoña y Gabriel... ¡sin palabras!

La burla más cruel de Pelin enfurece a Seyran: “Si Ferit pudiera tener hijos, ya estarías embarazada”
¿Tendrá razón?

La burla más cruel de Pelin enfurece a Seyran: “Si Ferit pudiera tener hijos, ya estarías embarazada”

“Es un personaje más”: Sonsoles Ónega confiesa por qué decidió ambientar Las hijas de la criada en Galicia
Entorno clave

“Es un personaje más”: Sonsoles Ónega confiesa por qué decidió ambientar Las hijas de la criada en Galicia

La autora de la novela en la que se basa la serie nos ha explicado por qué la familia Valdés desarrolla su historia en Punta do Bico.

Bahar descubre la traición de Uras y revive su peor pesadilla: esta noche, todo puede romperse en Renacer
Avance

Bahar descubre la traición de Uras y revive su peor pesadilla: esta noche, todo puede romperse en Renacer

Las cámaras muestran el beso entre Uras y Maral, la huida de Seren y el accidente. La doctora siente que su hijo se ha convertido en el reflejo de Timur y no sabe si podrá perdonarlo.

Gülciçek y Nevra desatan el caos en la habitación de Seren: confiesan por error que tiene dos hijos

Gülciçek y Nevra desatan el caos en la habitación de Seren: confiesan por error que tiene dos hijos

Bahar confía en la fuerza de Seren para salir adelante: “Poco a poco lo recordarás todo”

Bahar confía en la fuerza de Seren para salir adelante: “Poco a poco lo recordarás todo”

Uras manipula la verdad del accidente y conmueve a Seren con una versión incompleta: “Pensé que te perdía”

Uras manipula la verdad del accidente y conmueve a Seren con una versión incompleta: “Pensé que te perdía”

Publicidad