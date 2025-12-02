Halis se desnuda emocionalmente en su noche de bodas: “Tu amor me devolvió la calma que había perdido”

La noche de bodas de Hattuc y Halis ha dejado uno de los momentos más emocionantes en la mansión Korhan. Después de una vida llena de responsabilidades, decisiones difíciles y heridas que nunca terminó de cerrar, Halis se ha permitido, por primera vez en décadas, hablar desde el corazón. Frente a Hattuc, el patriarca ha recordado todo lo que ha vivido y cómo, a pesar de los años, el amor que siente por ella sigue intacto.

Ha reconocido que su vida ha sido intensa y cambiante, “a veces iluminada, a veces llena de niebla”, marcada por batallas, pérdidas y momentos en los que incluso él mismo se sintió prisionero de su propio destino. Pero también ha confesado que con Hattuc todo ha sido distinto: “Cuando me enamoré de ti, me di cuenta de lo cansado que estaba. Me suavicé, como una fuente que cae al mar”.

En su reflexión, también ha admitido que siempre vio en ella algo especial que el tiempo jamás consiguió borrar. “La poesía es tu rostro”, ha sentido, convencido de que su vida habría sido otra si el destino les hubiera permitido estar juntos antes. Para él, esta noche no es solo una boda: es casi un milagro. “La felicidad nos pertenece como un regalo del cielo”.

Ahora, como marido y mujer, sabe que aún les quedarán días buenos y días duros, pero que esta vez no los enfrentará solo. “Lloraremos un día, reiremos otro… como niños traviesos”, ha pensado, sintiendo por primera vez en muchos años una paz que creía perdida.