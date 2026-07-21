"Eres igual que tu abuelo": Seyran encuentra el parecido más bonito entre Ferit y Halis

Hattuç ha sorprendido a Halis delante de toda la familia enseñándole el primer colgante que él mismo hizo para ella cuando todavía empezaba como joyero. Un regalo muy especial que ha conservado durante toda su vida y que guarda como uno de sus mayores tesoros.

El recuerdo ha despertado la nostalgia de todos los presentes. Mientras Halis sonreía al volver a ver aquella primera creación, Hattuç ha recordado lo mucho que significó para ella recibir aquel colgante.

Ha sido entonces cuando Seyran no ha podido evitar hacer una comparación que ha emocionado a todos. "No quiero estropear este momento, pero Ferit... eres igual que tu abuelo", ha comentado.

Al escucharla, Ferit ha entendido enseguida a qué se refería y ha reconocido que él también siguió los pasos de Halis. "Sí, soy igual que mi abuelo. Los dos regalamos nuestra primera creación a la mujer de la que nos enamoramos", ha confesado delante de toda la familia.

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más bonitos de los Korhan que demuestran que, a veces, las grandes historias de amor también se heredan.

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