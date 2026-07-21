Hasan encuentra a Fikriye armada…¡y acaba conquistándola con su bondad!

Hasan ha encontrado a Fikriye sola, escondida y con una pistola en la mano. La madre de Alya sigue decidida a esperar el momento perfecto para vengarse de Halis, pero el hermano de Sadakat ha cambiado por completo la situación.

Al verla tan alterada, Hasan no ha intentado enfrentarse a ella. Todo lo contrario. Le ha pedido que dejara el arma y le ha recordado que toda la familia estaba buscándola. Sin embargo, Fikriye no quiere volver a la mansión ni acercarse a Sadakat.

Lejos de insistir, Hasan le ha hecho una propuesta que ha sorprendido incluso a Fikriye. "Si no quieres volver con mi hermana, vente conmigo a casa. Puedes quedarte allí todo el tiempo que necesites", le ha dicho, prometiéndole además que no contaría a nadie dónde estaba.

Al principio, Fikriye no se ha fiado. Incluso ha bromeado preguntándole si realmente era hermano de Sadakat o si lo habían adoptado, incapaz de creer que alguien de esa familia pudiera tratarla con tanta amabilidad.

Finalmente, Fikriye ha bajado la pistola y ha aceptado marcharse con él. Mientras sigue esperando el momento de enfrentarse a Halis, ha encontrado en Hasan a la última persona que esperaba tener de su lado. ¿Será él quien consiga que cambie de idea antes de que sea demasiado tarde?

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