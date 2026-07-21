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Capítulo 608

Marisol acude al dispensario por un dolor insoportable, ¡y termina desmayándose tras sufrir un aborto!

Nieves aparca sus sentimientos y hace todo lo posible por socorrer a la joven con un fuerte dolor e intenso sangrado.

Marisol acude al dispensario por un dolor insoportable, ¡y termina desmayándose tras sufrir un aborto!

Marisol acude al dispensario por un dolor insoportable, ¡y termina desmayándose tras sufrir un aborto!

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La situación límite que está viviendo Marisol desde su llegada a Toledo ha terminado pasándole factura. La joven ha acudido nuevamente al dispensario por unos inaguantables dolores el vientre y un fuerte sangrado y ha terminado recibiendo la peor de las noticias.

Al ver a la joven en estas graves condiciones, Nieves le ha pedido que se tumbe en la camilla para examinarla, pero no ha conseguida escuchar los latidos del bebé.

En ese momento, Miguel ha entrado en la consulta y, a pesar del shock inicial al encontrarse a Marisol en esas condiciones, no ha dudado en ofrecerle su ayuda.

Finalmente, el doctor Salazar le ha comunicado a su madre la peor de las noticias: Marisol ha tenido un aborto natural y debe ir al hospital porque ha perdido mucha sangre, tanta que… ¡se ha desmayado y ha perdido el conocimiento!

¿Cómo reaccionará la joven cuando descubra que ha perdido a su hijo? ¿Corre peligro su vida?

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