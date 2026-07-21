"Nos has traicionado": Los De la Reina estallan contra Tasio tras descubrir que ayudó a Gabriel a reformular los perfumes

Después de intentar que Hugo Brossard no ceda ante las peticiones de Gabriel de cambiar la formulación de los perfumes, Andrés ha comunicado a la familia que no ha conseguido hacer cambiar de opinión al accionista mayoritario.

Tasio ha intentado quitarle hierro al asunto, pero Marta no ha podido evitar presionar a su hermano con indirectas sobre su posible implicación en el informe que ha permitido que los De la Reina pierdan la esencia de sus perfumes.

Damián no ha dudado en defender a su hijo, pero ante la presión y el remordimiento, Tasio no ha aguantado más y ha confesado a todos que él fue quien escribió ese documento: “No me quedaba otra opción”.

“Nos has traicionado”: Esta confesión ha dejado sin palabras a la familia, que jamás se hubieran imaginado que Tasio sería capaz de ello.

Finalmente, el patriarca de los De la Reina, decepcionado con su hijo, ha preferido zanjar el tema. Tasio, al ver que nadie le entendía, se ha marchado de la casa muy dolido.

Parece que las tensiones entre Tasio y el resto de la familia no cesan. ¿Podrán superar este nuevo bache?

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