Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 608

"Nos has traicionado": Los De la Reina estallan contra Tasio tras descubrir que ayudó a Gabriel a reformular los perfumes

Tras las presiones de Marta, el joven ha terminado reconociendo que proporcionó el informe para reformular los perfumes clásicos.

"Nos has traicionado": Los De la Reina estallan contra Tasio tras descubrir que ayudó a Gabriel a reformular los perfumes

"Nos has traicionado": Los De la Reina estallan contra Tasio tras descubrir que ayudó a Gabriel a reformular los perfumes

Publicidad

Después de intentar que Hugo Brossard no ceda ante las peticiones de Gabriel de cambiar la formulación de los perfumes, Andrés ha comunicado a la familia que no ha conseguido hacer cambiar de opinión al accionista mayoritario.

Tasio ha intentado quitarle hierro al asunto, pero Marta no ha podido evitar presionar a su hermano con indirectas sobre su posible implicación en el informe que ha permitido que los De la Reina pierdan la esencia de sus perfumes.

Damián no ha dudado en defender a su hijo, pero ante la presión y el remordimiento, Tasio no ha aguantado más y ha confesado a todos que él fue quien escribió ese documento: “No me quedaba otra opción”.

“Nos has traicionado”: Esta confesión ha dejado sin palabras a la familia, que jamás se hubieran imaginado que Tasio sería capaz de ello.

Finalmente, el patriarca de los De la Reina, decepcionado con su hijo, ha preferido zanjar el tema. Tasio, al ver que nadie le entendía, se ha marchado de la casa muy dolido.

Parece que las tensiones entre Tasio y el resto de la familia no cesan. ¿Podrán superar este nuevo bache?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad » Mejores momentos

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo, dispuesto a confesar a Miguel la verdad sobre el regreso de Marisol

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo, dispuesto a confesar a Miguel la verdad sobre Marisol

Capítulo 608 de Sueños de libertad; 21 de julio: Cloe se marcha de la colonia y Marisol sufre un aborto

Capítulo 608 de Sueños de libertad; 21 de julio: Marisol sufre un aborto mientras que Cloe se marcha de la colonia

"Nos has traicionado": Los De la Reina estallan contra Tasio tras descubrir que ayudó a Gabriel a reformular los perfumes

"Nos has traicionado": Los De la Reina estallan contra Tasio tras descubrir que ayudó a Gabriel a reformular los perfumes

Marisol acude al dispensario por un dolor insoportable, ¡y termina desmayándose tras sufrir un aborto!
Capítulo 608

Marisol acude al dispensario por un dolor insoportable, ¡y termina desmayándose tras sufrir un aborto!

Begoña se derrumba al no poder darle el biberón a Juanito y descubrir que Beatriz sí lo consigue
Capítulo 608

Begoña se derrumba al no poder darle el biberón a Juanito y descubrir que Beatriz sí lo consigue

Marta y Cloe se despiden entre lágrimas y un último beso: “Trajiste luz a mi vida en un momento muy oscuro”
Capítulo 608

“Sé feliz, mon amour”: Marta y Cloe se despiden entre lágrimas y un último beso

La francesa también le ha pedido que luche por su amor por Fina y por ser feliz.

Las chicas de la colonia sorprenden a Cloe con una emotiva fiesta de despedida antes de marcharse a Nueva York
Capítulo 608

Las chicas de la colonia sorprenden a Cloe con una emotiva fiesta de despedida antes de marcharse a Nueva York

Las jóvenes no han dudado en agradecer a la francesa todo lo que ha hecho por ella y brindar por su futuro en América.

Hasan encuentra a Fikriye armada…¡y acaba conquistándola con su bondad!

Hasan encuentra a Fikriye armada…¡y acaba conquistándola con su bondad!

Seyran

"Eres igual que tu abuelo": Seyran encuentra el parecido más bonito entre Ferit y Halis

Berrak entra en coma y Serhat se queda sin la única respuesta que necesita: muy pronto, el Secreto

Berrak entra en coma y Serhat se queda sin la única respuesta que necesita: muy pronto, el Secreto

Publicidad