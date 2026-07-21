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Capítulo 608

Capítulo 608 de Sueños de libertad; 21 de julio: Marisol sufre un aborto mientras que Cloe se marcha de la colonia

La francesa ha tenido una fiesta de despedida organizada por Digna, Valentina y las chicas.

Capítulo 608 de Sueños de libertad; 21 de julio: Cloe se marcha de la colonia y Marisol sufre un aborto

Capítulo 608 de Sueños de libertad; 21 de julio: Cloe se marcha de la colonia y Marisol sufre un aborto

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En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Los hermanos De la Reina han comenzado a sospechar sobre la implicación de Tasio en el plan de Gabriel para cambiar la formulación de los perfumes emblemáticos de la empresa.

El joven ha terminado confesando la verdad, lo que ha causado la decepción de toda la familia. ¿Podrán perdonar esta jugarreta?

Por otro lado, Cloe ha dicho adiós a la colonia antes de marcharse a Nueva York. Pero antes, las chicas le han preparado una emotiva fiesta de despedida, que le ha dejado sin palabras. ¡Te echaremos mucho de menos!

Además, Nieves y Pablo han descubierto que su hijo tiene una nueva ilusión, Claudia. ¡Los Salazar no han podido evitar alegrarse de que Miguel esté enamorado y de que, por fin, sea correspondido!

Mientras, Miguel ha querido abrirse con Claudia y hablar sobre su primer amor, pero cuando le ha tocado hablar a la encargada, ha evitado tocar este tema. ¿Por qué no quiere hablar de ello?

En otro orden de cosas, ¡Eduardo se va acercando a Roque! El chófer le ha confesado el motivo del distanciamiento entre su padre y él, lo que ha dejado sin palabras al joven. ¿Se atreverá a confesarle la verdad?

Finalmente, Marisol se ha presentado en el dispensario sangrando y con un fuerte dolor en el vientre. Nieves y Miguel la han atendido pero la joven, que ha perdido el conocimiento tras sufrir un aborto.

¡No te pierdas los mejores momentos de Sueños de libertad en la web de Antena 3 y adelántate a su emisión con atresplayer!

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