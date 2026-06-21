Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 91

¿No soporta verlos juntos? Suna pilla a Seyran y Ferit en la cama y estalla por completo

Después de haber besado a Ferit, la joven no puede quitarse ese momento de la cabeza. Pero el destino le ha preparado el golpe más duro al descubrir que, a pesar de todo, el amor entre su hermana y su cuñado sigue más vivo que nunca.

Suna

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Suna ha entrado en la habitación de Seyran para devolverle el móvil que se había dejado olvidado en su cuarto. Al abrir la puerta, ha visto a Seyran y a Ferit besándose y compartiendo un momento de complicidad en la cama.

Verlos así la ha dejado destrozada. Se ha disculpado como ha podido y ha salido corriendo para su habitación, donde ha roto a llorar y a gritar, incapaz de controlar todo lo que siente.

Esme ha ido corriendo a ver qué le pasaba y ha intentado tranquilizarla. Sin embargo, cansada de sentirse invisible y de que todos los ojos se pongan siempre en Seyran, Suna le ha reprochado a su madre que nunca se haya preocupado por ella hasta hoy.

Gritándole, le ha pedido que la deje en paz y que actúen como si ella no existiera: "Harás como si Suna no existiera. Harás como si no hubiera pasado nada. Como siempre". Esme se ha quedado descolocada, sin entender el motivo de ese ataque ni el tremendo ataque de celos de su hija, que se muere por estar en el lugar de Seyran y quedarse con Ferit.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Una nueva vida

Seyran, ante la decisión más difícil de su vida: ¿merece la pena arriesgarlo todo por darle un hijo a Ferit?

Antena 3 » Series » Una nueva vida

Publicidad

Series

Suna

¿No soporta verlos juntos? Suna pilla a Seyran y Ferit en la cama y estalla por completo

Hattuc

"¿Es Ferit?": Hattuc sospecha que Suna oculta el motivo por el que quiere divorciarse de Abidin

Begoña y Gabriel en el capítulo 589 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña empieza a sospechar que entre Gabriel y Beatriz hay algo más... ¿descubrirá la verdad?

Antea Rodríguez responde a las preguntas de los fans de Sueños de libertad: "Es un lujo trabajar con Marta Belmonte"
¡No te lo pierdas!

Antea Rodríguez responde a las preguntas de los fans de Sueños de libertad: "Es un lujo trabajar con Marta Belmonte"

Abidin
Avance

Esta noche, en Una nueva vida: Abidin va a por Suna y acaba declarando la guerra a toda la familia

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, decidida a romper su relación con Andrés
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, decidida a romper su relación con Andrés

Después de quedarse bloqueada cuando estaba dispuesta a dar un paso más con Andrés, Valentina toma una difícil decisión.

"Eres irritante, estresante y desesperante": la sinceridad de Ágata dejará en shock a Lola
Nueva serie

"Eres irritante, estresante y desesperante": la sinceridad de Ágata dejará en shock a Lola

La joven no se cortará ni un pelo a la hora de decirle a la inspectora Castro todo lo que piensa de ella. ¿Lograrán entenderse estas dos mentes brillantes?

El secreto mejor guardado de Una nueva vida: la historia real que inspira la serie

El secreto mejor guardado de Una nueva vida: la historia real que inspira la serie

Itziar Atienza, sobre el paso de Nieves por la cárcel en Sueños de libertad: "Se ha visto al límite de perderlo todo"

Itziar Atienza hace balance del paso de Nieves por la cárcel en Sueños de libertad: "Se ha visto al límite de perderlo todo"

La enfermedad de Fikriye acerca a Alya y Cihan como nunca antes

En los próximos capítulos de En tierra lejana: la enfermedad de Fikriye acerca a Alya y Cihan como nunca antes

Publicidad