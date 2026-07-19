Seyran emociona a Halis con la promesa que más esperaba: "Quiero que conozcas a tu bisnieto"

Toda la familia Korhan se ha reunido para intentar convencer a Halis de que no tire la toalla. Después de descubrir que el patriarca dejó el tratamiento a medias y que su enfermedad ha vuelto a aparecer, todos han querido recordarle que todavía tiene muchos motivos para seguir luchando.

El momento más especial lo ha protagonizado Seyran. La joven se ha acercado a Halis con un pequeño regalo entre las manos: unos patucos de bebé que han emocionado a toda la familia.

Aunque ha dejado claro que todavía no está embarazada, le ha confesado cuál es su mayor deseo. "Quiero un hijo. No quiero que crezca sin ti. Quiero que seas bisabuelo", le ha dicho. Sus palabras han emocionado a Halis, que apenas ha podido contener las lágrimas. Esme y Gülgün tampoco han podido evitar romperse al escuchar la ilusión con la que Seyran hablaba del futuro de la familia.

Con todos los Korhan unidos a su alrededor y pensando en las generaciones que aún están por llegar, Halis se ha dado cuenta de que tiene mucho por lo que luchar.

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