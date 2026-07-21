Berrak entra en coma y Serhat se queda sin la única respuesta que necesita: muy pronto, el Secreto

Serhat siempre creyó que tenía el matrimonio perfecto. Sin embargo, todo cambia cuando descubre que Berrak le ha ocultado durante años una infidelidad y la existencia de una hija llamada Kader.

Dispuesta a dejar de vivir con el peso de esa mentira, Berrak decide enfrentarse al verdadero padre de la niña y amenaza con contarle toda la verdad a Serhat. Pero el hombre la empuja a la piscina, donde Berrak se golpea la cabeza y queda muy malherida.

Desde ese momento, la vida de Serhat da un vuelco. Mientras su mujer se queda en coma, incapaz de explicar quién es el verdadero padre de Kader o quién intentó acabar con su vida, él solo necesita descubrir toda la verdad.

Junto a la cama del hospital, roto de dolor, solo puede decirle: "Confiaba en ti. Quiero que despiertes. Responde a mis preguntas." Porque solo Berrak conoce el secreto que puede cambiar para siempre el destino de toda la familia Tecer.

Muy pronto, nueva serie turca en Antena 3. ¡No te la puedes perder!

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