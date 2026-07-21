Begoña se derrumba al no poder darle el biberón a Juanito y descubrir que Beatriz sí lo consigue

Begoña, con los consejos de Nieves, ha vuelto a intentar darle de comer a su hijo. Esta vez, ha intentado hacerlo con el biberón para ver si así Juanito se sentía más cómodo.

Cuando el niño ha vuelto a rechazar la leche, Begoña no ha podido aguantar la presión y, nerviosa, ha propuesto volver a visitar al médico. Gabriel ha insistido en que el niño esta bien, pero ella sigue sin entender por qué no quiere comer.

Beatriz se ha prestado a intentar darle ella el biberón y la enfermera estaba convencida de que Juanito no comería. ¡Menuda sorpresa se ha llevado al ver que la niñera lo ha conseguido sin dificultad!

Superada por la situación, Begoña ha decidido subir a descansar y dejar que sea Beatriz la que se encargue del bebé esta vez. ¿Conseguirá que su hijo vuelva a querer comer con ella?

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