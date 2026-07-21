“Sé feliz, mon amour”: Marta y Cloe se despiden entre lágrimas y un último beso

Tras emotiva fiesta de despedida junto a las chicas, ha llegado el momento de decir adiós a la colonia.

Cloe estaba revisando en el despacho los últimos informes cuando ha entrado Marta para despedirse y agradecerle todo lo vivido estos meses: “Trajiste luz a mi vida en un momento muy oscuro”.

La hija de Damián también ha querido dejarle claro que siempre que necesite su ayuda solo tiene que llamarla, porque siempre va a estar para ella.

La francesa no ha podido evitar emocionarse ante las palabras de su expareja y le ha confesado que su decisión de mudarse a Nueva York no se debe a cuestiones laborales: “Era cuestión de tiempo que llegáramos a este punto”.

Aunque Marta se ha disculpado por ello, Cloe le ha dejado claro que no tiene nada de lo que disculparse: “Aunque lo nuestro no funcionara, me alegro de que seas feliz”.

Finalmente, Marta y Cloe se han despedido con un inesperado beso y una confesión sincera: “Sé feliz, mi amor”. ¡Te vamos a echar mucho de menos, Cloe!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas