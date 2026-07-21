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Capítulo 608

Las chicas de la colonia sorprenden a Cloe con una emotiva fiesta de despedida antes de marcharse a Nueva York

Las jóvenes no han dudado en agradecer a la francesa todo lo que ha hecho por ella y brindar por su futuro en América.

Las chicas de la colonia sorprenden a Cloe con una emotiva fiesta de despedida antes de marcharse a Nueva York

Las chicas de la colonia sorprenden a Cloe con una emotiva fiesta de despedida antes de marcharse a Nueva York

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La noticia de la marcha de Cloe a Nueva York ha dejado rotas a las chicas de la colonia, que no han dudado en organizarle una fiesta de despedida a su altura.

La francesa se ha presentado en la casa de los De la Reina para despedirse de Digna, pero lo que no se esperaba era que Claudia, Valentina, Marta y Fina se encontraban allí para darle una emotiva sorpresa: “No esperarías que fuéramos a dejarte ir sin una despedida como te mereces”.

Cloe se ha quedado sin palabras y no ha dudado en agradecerle a sus amigas este bonito adiós, y aunque la mujer de Damián ha tratado de convencerla para que se quedara, la joven ha dejado claro que la decisión ya está tomada.

“Fuiste un soplo de aire fresco, te convertiste en una aliada y has sido todo un descubrimiento”, han sido las emotivas palabras de Marta ante los discursos de agradecimiento hacia la francesa.

Finalmente, las jóvenes han decidido brindar por el futuro de Cloe y, sobre todo, por las amistades que ha hecho en la colonia. ¡Te echaremos mucho de menos, Cloe!

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