Nuevo personaje
Cem Söküt es Sinan, el novio "perfecto" de Seyran que ya ha empezado a dar miedo
Él se muestra como un hombre protector y muy diferente a Ferit, pero no todo es lo que parece. Detrás de esa sonrisa, Sinan esconde una cara oculta y, sobre todo, tiene una madre que no está dispuesta a aceptar a Seyran como nuera bajo ningún concepto.
En una conversación con Abidin, hemos visto cómo se las gasta Sinan. Cuando Abidin le ha dicho que quería invitar a Ferit a su boda por todos los años que han pasado juntos, Sinan se ha puesto tenso de inmediato. Ha intentado marcar territorio dejando clara su inseguridad: “Si Ferit se implica, lo liará todo”. Aunque ha fingido ser un amigo comprensivo diciéndole a Abidin que haga lo que quiera y que "siempre estará con él", se nota que le aterra la sombra del pasado de Seyran.
Sinan ha llegado a la vida de ella para darle estabilidad, pero los secretos de su familia y su actitud controladora han empezado a levantar sospechas. Está jugando a ser el novio ideal, pero ha demostrado que está muy preocupado por lo que pueda pasar entre Ferit y Seyran.
¿Quién es Cem Söküt? El actor que da vida al misterioso Sinan
El actor encargado de meterse en la piel de Sinan es Cem Söküt. Es una de las nuevas caras que ha llegado pisando fuerte en Una nueva vida. Cem es conocido por ser un actor con mucha presencia frente a la cámara, lo que le viene perfecto para este personaje que tiene que parecer seguro de sí mismo pero que esconde mucha tensión por dentro.
Cem Söküt ha participado en otros proyectos importantes en Turquía, pero su papel como el "nuevo amor" de Seyran es el que lo ha puesto en el punto de mira de todos los fans.
