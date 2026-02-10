Antena3
Capítulo 495 de Sueños de libertad; 10 de febrero: Juanito comienza a mejorar con el tratamiento de Miguel

Gracias al diagnóstico del médico, el pequeño comienza a ponerse bien; por su parte, María se marcha de casa de los De la Reina.

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Miguel Salazar ha confirmado que Juanito se está recuperando. “Ha pasado una noche estable y ya está saliendo de la fase agua de la encefalitis”, le ha comentado a Begoña. ¡Se ha puesto muy contenta!

Andrés y María se han despedido y ella se ha marchado de la casa de los De la Reina. Pero antes, Andrés se ha asegurado de dejarle claro que él acabará con Begoña: “no tengas ninguna duda”. ¿lo conseguirá?

Además, María les ha comunicado a Gabriel y Andrés que será Pablo Salazar quien gestione las acciones de la pequeña Julia en su ausencia. Previamente, el director financiero se ha asegurado de que Damián le diera su visto bueno y… ¡el patriarca le ha animado a representar a su nieta!

Por su parte, Gabriel ha rechazado el perfumen de Luis y le ha humillado diciéndole: “este negocio va de ganar dinero, no de tradiciones” ¿Será la gota que ha colmará el vaso del perfumista?

Por último, Cloe ha tratado de convencer a Valentina para que confíe su historia y se apoye en sus compañeras de trabajo, Claudia y Carmen. Pero Valentina se ha resistido: “yo ya tengo una buena amiga: tú”.

María le ha pedido al director financiero que sea él quien gestione las acciones de Julia en la empresa en su ausencia, y, el patriarca ha dado luz verde a esta gestión.

El director de Perfumerías de la Reina ha declinado la propuesta de Luis de crear un nuevo perfumen de alta gama... ¡Y han tenido una fuerte discusión!

