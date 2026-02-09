Capítulo 74
“Me aseguraré de que ese niño no nazca”: la terrible amenaza de Ifakat a Orhan
La paz en la mansión Korhan ha saltado por los aires. Mientras Orhan prepara con ilusión la cuna para el bebé que espera con Betul, Ifakat ha entrado en la habitación fuera de sí, dispuesta a impedir que ese niño llegue al mundo.
La conversación ha empezado con reproches muy duros. Ifakat no acepta que Orhan traiga a su "hijo ilegítimo" a la casa y ha llegado a dudar de su paternidad. Él, lejos de achantarse, la ha atacado donde más le duele: en su incapacidad para tener hijos. "Estás celosa. Yo voy a ser padre a mi edad y tú ya perdiste esa oportunidad", le ha dicho con crueldad.
La mujer ha intentado desviar el tema hacia los negocios, recordando que la familia está en peligro porque Ferit está descentrado y no hay diseños nuevos. Sin embargo, su verdadera rabia es personal. No soporta ver a Orhan preparando la llegada del bebé delante de sus narices.
Orhan le ha recordado que ese niño lleva la sangre de los Korhan y que eso lo hace intocable, pero Ifakat le ha hecho una advertencia que pone los pelos de punta: "Dile a tu mujer que aborte o me aseguraré de que ese niño no nazca. No creas que no soy capaz".
