“Me aseguraré de que ese niño no nazca”: la terrible amenaza de Ifakat a Orhan

La conversación ha empezado con reproches muy duros. Ifakat no acepta que Orhan traiga a su "hijo ilegítimo" a la casa y ha llegado a dudar de su paternidad. Él, lejos de achantarse, la ha atacado donde más le duele: en su incapacidad para tener hijos. "Estás celosa. Yo voy a ser padre a mi edad y tú ya perdiste esa oportunidad", le ha dicho con crueldad.

La mujer ha intentado desviar el tema hacia los negocios, recordando que la familia está en peligro porque Ferit está descentrado y no hay diseños nuevos. Sin embargo, su verdadera rabia es personal. No soporta ver a Orhan preparando la llegada del bebé delante de sus narices.

Orhan le ha recordado que ese niño lleva la sangre de los Korhan y que eso lo hace intocable, pero Ifakat le ha hecho una advertencia que pone los pelos de punta: "Dile a tu mujer que aborte o me aseguraré de que ese niño no nazca. No creas que no soy capaz".