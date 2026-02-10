Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intentará recuperar a Begoña

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Gabriel se enfrentará a Andrés dejándole claro que Begoña será siempre su mujer, pero el De la Reina no va a ponérselo tan fácil.

Además, Damián le recordará a Gabriel que ellos pueden hacer que entre en la cárcel en cualquier momento. “Somos nosotros quienes tenemos las fotos de tu delito, no Begoña”, le ha dicho haciendo referencia a su aventura extramatrimonial con María.Ellos pueden denunciarle sin problema.

Por otra parte, Gabriel convocará una junta en la que el tema central será Luis: “eres el auténtico protagonista de esta reunión”. Y le reprochara su intento de crear un perfume nuevo de alta gama delante de toda la directiva. ¿Cómo reaccionará el Merino?

Y en otro orden de cosas… ¡Mabel se ha ido de casa de los Salazar! ¿Su plan? Encontrar a su exnovio Oriol y convencerle de que vuelva con ella. ¿lo conseguirá?

No te pierdas todo lo que va a pasar en los próximos capítulos de Sueños de libertad.