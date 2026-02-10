Antena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intentará recuperar a Begoña

Ahora que se ha marchado María y Juanito se está curando, el abogado intenta acercarse a su mujer. ¿Cómo reaccionará ella?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Gabriel se enfrentará a Andrés dejándole claro que Begoña será siempre su mujer, pero el De la Reina no va a ponérselo tan fácil.

Además, Damián le recordará a Gabriel que ellos pueden hacer que entre en la cárcel en cualquier momento. “Somos nosotros quienes tenemos las fotos de tu delito, no Begoña”, le ha dicho haciendo referencia a su aventura extramatrimonial con María.Ellos pueden denunciarle sin problema.

Por otra parte, Gabriel convocará una junta en la que el tema central será Luis: “eres el auténtico protagonista de esta reunión”. Y le reprochara su intento de crear un perfume nuevo de alta gama delante de toda la directiva. ¿Cómo reaccionará el Merino?

Y en otro orden de cosas… ¡Mabel se ha ido de casa de los Salazar! ¿Su plan? Encontrar a su exnovio Oriol y convencerle de que vuelva con ella. ¿lo conseguirá?

No te pierdas todo lo que va a pasar en los próximos capítulos de Sueños de libertad.

Capítulo 495 de Sueños de libertad; 10 de febrero: Juanito comienza a mejorar con el tratamiento de Miguel

Andrés y María se despiden y ella se marcha de casa de la Reina... ¿para siempre?

María comunica que las acciones de Julia quedan en manos de Salazar: “Otro regalito tuyo antes de irte”
Capítulo 495

Todo lo que tienes que saber sobre Perdiendo el juicio antes de su estreno: horario y claves de la serie
El jueves a las 23.00h

El último enfrentamiento de María y Begoña: “Andrés y tú habéis sido mi condena”
Capítulo 495

María le ha vuelto a echar en cara todo lo sucedido en estos años a Begoña; para ella, los De la Reina le han obligado a convertirse en la persona que es hoy en día.

Damián da el visto bueno a que Pablo Salazar gestione las acciones de Julia: “Cuida de las acciones de mi nieta”
Capítulo 495

Damián da el visto bueno a que Pablo Salazar gestione las acciones de Julia: “Cuida de las acciones de mi nieta”

María le ha pedido al director financiero que sea él quien gestione las acciones de Julia en la empresa en su ausencia, y, el patriarca ha dado luz verde a esta gestión.

Gabriel rechaza el perfumen de Luis y le humilla: “Este negocio va de ganar dinero, no de tradiciones”

