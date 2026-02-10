Antena3
Capítulo 495

Capítulo 495

Damián da el visto bueno a que Pablo Salazar gestione las acciones de Julia: "Cuida de las acciones de mi nieta"

María le ha pedido al director financiero que sea él quien gestione las acciones de Julia en la empresa en su ausencia, y, el patriarca ha dado luz verde a esta gestión.

Después de la oferta de María, Pablo Salazar ha querido saber qué le parecía a don Damiánque él gestionara las acciones de su nieta Julia.

El patriarca le ha comentado que no tenía ni idea de los planes de María y le ha aclarado que ambos, no mantienen “una muy buena relación”.

Pablo ha pensado que quizá el propio Damián sería alguien más apropiado para gestionar las acciones de la pequeña. Y además le ha insinuado que así podría volver a la junta de accionistas de Perfumerías De la Reina… pero él le ha dicho muy seguro que ahora está centrado en su nuevo negocio.

Así, le ha animado a ser la persona que gestione las acciones de su nieta. Desde luego que se fía de él por su larga trayectoria y experiencia en estos temas. “Cuida de los intereses de mi nieta tal tan bien como has demostrado cuidar de los tuyos propios”, le ha dicho con confianza.

Y, finalmente el patriarca le ha agradecido que haya consultado su opinión antes de darle una respuesta a María.

¿Será el inicio de una buena sintonía entre Salazar y el patriarca de la Reina?

