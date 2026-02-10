María comunica que las acciones de Julia quedan en manos de Salazar: “Otro regalito tuyo antes de irte”

María ha tenido su último encuentro con Gabriel y Andrés, donde les ha informado de sus últimas decisiones.

Como albacea de Julia hasta su mayoría de edad, nombrada por su difunto padre Jesús de la Reina, ha decidido que, en su ausencia, sea Pablo Salazar quien vele por las acciones de Julia.

Con el visto bueno de Damián, quiere que sea él quien gestione los intereses de la pequeña de la Reina.

Gabriel, no se lo ha tomado nada bien, no obstante, se alegra de que María se vaya y se lo ha dejado claro. Así él podrá disfrutar de su tiempo con su familia.

¿Es la última vez que Gabriel ve a María?