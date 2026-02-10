Disfruta del making of de la última secuencia de Roser Tapias en Sueños de libertad: "Me siento muy agradecida a María"

El personaje de María Duque, se marcha de casa de la Reina ante el chantaje de Andrés, por lo que su actriz, Roser Tapias, pone fin a su etapa en Sueños de libertad. ¡Al menos por el momento!

La que ha sido la gran villana de la ficción y enemiga de Begoña Montes, interpretada por Natalia Sánchez, durante todo este tiempo, se va lejos de Toledo, a Málaga tras terminar marginada de casa de la Reina. Aunque el espectador sabrá que es otra de sus mentiras... ¡Realmente huye a París!

Un equipo de Antena 3 acompañó a la actriz durante su última jornada en el set de Sueños de libertad. La última secuencia que grabó Tapias fue junto a la pequeña Amanda Cárdenas, quien da vida a Julia de la Reina.

La artista explicaba muy emocionada, que grabar este final había supuesto para ella un torrente de emociones: "Mi última secuencia ha sido muy especial, sobre todo porque ha sido con Amanda, y ha sido un honor".

Previo al corten, confesaba que estaba muy "nerviosa y emocionada", y al terminar de rodar, gran parte del equipo técnico y artístico se acercó para darle una bonita despedida: "Tengo la sensación de que dejo una huella bonita".

"Han sido dos años de montaña rusa"

El personaje de María, con todas sus aristas, le ha dado la posibilidad a Tapias de interpretar muchos registros, y afirma que gracias a ella, ha podido "crecer mucho como actriz". De novia inocente, a manipuladora, pasando por celosa, llegando a ser una asesina y también amante. ¡Ha pasado por muchas fases!

Tapias se despedía muy emocionada de todos sus compañeros y de todo el equipo que la ha acompañado durante todo este tiempo ya que María ha decidido marcharse de Toledo.

Descubre todo el contenido exclusivo dándole play al vídeo y todo el final de María vuelve a verlo en atresplayer.