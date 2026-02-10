Antena3
Disfruta del making of de la última secuencia de Roser Tapias en Sueños de libertad: "Me siento muy agradecida a María"

Nos colamos en la última secuencia que grabó Roser Tapias antes de su marcha de la serie. ¿Volveremos a ver a María por casa de la Reina?

Roser Tapias

El personaje de María Duque, se marcha de casa de la Reina ante el chantaje de Andrés, por lo que su actriz, Roser Tapias, pone fin a su etapa en Sueños de libertad. ¡Al menos por el momento!

La que ha sido la gran villana de la ficción y enemiga de Begoña Montes, interpretada por Natalia Sánchez, durante todo este tiempo, se va lejos de Toledo, a Málaga tras terminar marginada de casa de la Reina. Aunque el espectador sabrá que es otra de sus mentiras... ¡Realmente huye a París!

María arremete contra Begoña contándole la verdad sobre Gabriel: “Estás con un hombre que no te ha querido nunca”

Un equipo de Antena 3 acompañó a la actriz durante su última jornada en el set de Sueños de libertad. La última secuencia que grabó Tapias fue junto a la pequeña Amanda Cárdenas, quien da vida a Julia de la Reina.

La artista explicaba muy emocionada, que grabar este final había supuesto para ella un torrente de emociones: "Mi última secuencia ha sido muy especial, sobre todo porque ha sido con Amanda, y ha sido un honor".

Previo al corten, confesaba que estaba muy "nerviosa y emocionada", y al terminar de rodar, gran parte del equipo técnico y artístico se acercó para darle una bonita despedida: "Tengo la sensación de que dejo una huella bonita".

"Han sido dos años de montaña rusa"

El personaje de María, con todas sus aristas, le ha dado la posibilidad a Tapias de interpretar muchos registros, y afirma que gracias a ella, ha podido "crecer mucho como actriz". De novia inocente, a manipuladora, pasando por celosa, llegando a ser una asesina y también amante. ¡Ha pasado por muchas fases!

María le da una sorpresa a Gabriel en su despacho: “Tú tienes que ser mis ojos en esa casa”

Tapias se despedía muy emocionada de todos sus compañeros y de todo el equipo que la ha acompañado durante todo este tiempo ya que María ha decidido marcharse de Toledo.

Descubre todo el contenido exclusivo dándole play al vídeo y todo el final de María vuelve a verlo en atresplayer.

