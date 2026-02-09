El talento de Seyran vuelve a brillar: diseña una joya única para Suna

Al entrar, Seyran ha querido quitarle hierro al momento bromeando con su hermana. Le ha dicho que pensaba regalarle una simple moneda de oro para que pudiera “invertir” y no tuviera pérdidas si algún día le daba por venderla.

Suna, entre risas y sin esperárselo, no imaginaba lo que venía detrás. Al abrir la caja, el brillo de un conjunto espectacular de collar y pendientes ha dejado a todos en silencio. Suna se ha quedado sin respiración y casi ni se ha atrevido a tocarlo: “Seyran, no seas ridícula, es demasiado caro… Esto no es para mí”, ha dicho, muy nerviosa.

Sin embargo, el verdadero valor de ese conjunto no se puede pagar con dinero. Ante la sorpresa de todos, el joyero ha revelado el secreto: “La señora Seyran no eligió esta pieza de nuestro catálogo, es su propio diseño”. Estas palabras han dejado a Suna en shock. Seyran, que lleva dos años sin tocar un lápiz debido a su enfermedad y a todo lo que ha sufrido, ha vuelto a dibujar solo por ella.

Con los ojos empañados, Seyran le ha explicado que, aunque se siente un poco "oxidada", no le costó nada imaginar la pieza mientras pensaba en ella: “Quería que la gente viera lo que veo yo cada vez que te miro”. Con este gesto, Seyran no solo le entrega una joya preciosa a su hermana para su gran día con Abidin, sino que demuestra que su talento sigue vivo a pesar del tiempo y del dolor.