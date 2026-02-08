Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 74

“Ya no somos las mismas”: Seyran regresa a Estambul con un nuevo amor y lista para el gran día de Suna y Abidin

El tiempo ha pasado y las heridas parecen haber cerrado, pero el miedo sigue ahí. Dos años después de que Seyran se marchara de Estambul, la joven regresa convertida en una mujer nueva, con la enfermedad superada y un nuevo amor a su lado: Sinan.

Seyran y Suna

Publicidad

En una playa de camino a Estambul, las dos parejas han aprovechado para pasar el día juntos antes del gran día. Suna y Abidin están en su mejor momento y, a solo unas horas de la boda, no paran de hablar de lo felices que están. Entre risas, Suna le ha dado un consejo a Sinan: “Después de la boda, deja a mi marido en paz una semana, ¿vale?”.

El joven se lo ha tomado a broma y ha dejado claro que ahora Abidin tiene mucho poder. “Él hace lo que quiere. No necesita permiso de nadie porque ahora es el jefe”, ha dicho. Para las dos hermanas, todo lo que vivieron con Ferit y los Korhan ha quedado atrás.

Sin embargo, cuando se han quedado a solas, Suna le ha preguntado a Seyran qué le pasaba al verla tan inquieta. Ella, sin mentirle, le ha confesado que no quiere volver a Estambul. Aunque haya pasado el tiempo y tenga a Sinan a su lado, el solo hecho de regresar al lugar donde sufrió tanto, le trae recuerdos que no quiere revivir.

Entonces, su hermana mayor le ha recordado quién es ahora y por qué esta vez es diferente. “En Estambul lo pasamos mal, sí. Pero ya no eres la misma Seyran. Has madurado. Tienes a un hombre maravilloso contigo. No le tengas miedo a Estambul… ¡que Estambul te tenga miedo a ti!”.

Seyran

Seyran se enamora de nuevo y su historia da un giro inesperado: esta noche, salto temporal en Una nueva vida

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Seyran y Suna

“Ya no somos las mismas”: Seyran regresa a Estambul con un nuevo amor y lista para el gran día de Suna y Abidin

En tierra lejana

El próximo domingo, gran estreno de En tierra lejana en Antena 3, la serie que arrasa en todo el mundo

Roser Tapias

Roser Tapias explica lo que implica el descubrimiento de su romance con Gabriel en Sueños de libertad: "Llevará a María a su caída más profunda"

Marta y María en el capítulo 494 de Sueños de Libertad.
Semana del 9 al 13 de febrero

Avance semanal de Sueños de libertad: María se marcha de casa de los De la Reina, ¿para siempre?

Seyran
Avance

Seyran se enamora de nuevo y su historia da un giro inesperado: esta noche, salto temporal en Una nueva vida

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luz avisa a la familia, la situación de Juanito es crítica
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luz avisa a la familia, la situación de Juanito es crítica

La doctora informa que tendrán que llevar a cabo un tratamiento muy arriesgado, o si no, el bebé puede morir.

Alba Brunet, la actriz que da vida a Fina en Sueños de libertad, anuncia en sus redes sociales que está esperando un bebé
¡Por fin!

Alba Brunet se reincorpora a Sueños de libertad: así quedó la historia de las Mafin

La actriz ha desvelado en las redes sociales oficiales de la serie que se reincorpora. ¡Qué ganas teníamos de volver a verla!

Serpil, el fichaje que cambia Una nueva vida: la llegada de Türkü Su Demirel que sacudirá a la familia Korhan

Serpil, el fichaje que cambia Una nueva vida: la llegada de Türkü Su Demirel que sacudirá a la familia Korhan

Sehmuz

El fin de Sehmuz: atrapado por las mujeres Korhan y desterrado por los hombres de Halis

Itziar Atienza nos presenta a Nieves, su personaje en Sueños de libertad: "Su familia va a saltar por lo aires"

Itziar Atienza nos presenta a Nieves, su personaje en Sueños de libertad: "Su familia va a saltar por los aires"

Publicidad