“Ya no somos las mismas”: Seyran regresa a Estambul con un nuevo amor y lista para el gran día de Suna y Abidin

En una playa de camino a Estambul, las dos parejas han aprovechado para pasar el día juntos antes del gran día. Suna y Abidin están en su mejor momento y, a solo unas horas de la boda, no paran de hablar de lo felices que están. Entre risas, Suna le ha dado un consejo a Sinan: “Después de la boda, deja a mi marido en paz una semana, ¿vale?”.

El joven se lo ha tomado a broma y ha dejado claro que ahora Abidin tiene mucho poder. “Él hace lo que quiere. No necesita permiso de nadie porque ahora es el jefe”, ha dicho. Para las dos hermanas, todo lo que vivieron con Ferit y los Korhan ha quedado atrás.

Sin embargo, cuando se han quedado a solas, Suna le ha preguntado a Seyran qué le pasaba al verla tan inquieta. Ella, sin mentirle, le ha confesado que no quiere volver a Estambul. Aunque haya pasado el tiempo y tenga a Sinan a su lado, el solo hecho de regresar al lugar donde sufrió tanto, le trae recuerdos que no quiere revivir.

Entonces, su hermana mayor le ha recordado quién es ahora y por qué esta vez es diferente. “En Estambul lo pasamos mal, sí. Pero ya no eres la misma Seyran. Has madurado. Tienes a un hombre maravilloso contigo. No le tengas miedo a Estambul… ¡que Estambul te tenga miedo a ti!”.