El último enfrentamiento de María y Begoña: “Andrés y tú habéis sido mi condena”

María ha vuelto a reprocharle a la enfermera, una vez más, que le haya amargado la vida desde que llegó a Toledo: “Yo era solo una joven enamorada que vino a por el amor de su vida”.

Ha explicado que, si se lo hubieran dicho desde el principio, que Andrés y ella estaban enamorados, se hubiese vuelto a Jaca a seguir con su vida... ¡Pero todos la mintieron!

E hicieron de su existencia una condena, tal y como le ha echado en cara a Begoña. Ya que Andrés nunca la ha amado... ¡por Begoña!

“Tu vida está llena de mentiras e hipocresía”; ha sentenciado María.

Begoña le ha confesado que ella se queda más tranquila con su marcha, sin embargo, ninguna de las dos ha logrado ser feliz. Se han hecho demasiado daño mutuamente.

“Ni tú ni yo hemos ganado nada”, le ha dicho Begoña justo antes de despedirse.

¿En algún momento podrían hacer las paces las dos enemigas?