Capítulo 495

Andrés y María se despiden y ella se marcha de casa de la Reina... ¿para siempre?

El hasta ahora matrimonio se ha dicho adiós con reproches hasta el final... ¿Volverá en algún momento María a Toledo?

Andrés y María se despiden y ella se marcha de casa de la Reina... ¿para siempre?

María se ha marchado de casa de la Reina... ¿para siempre?

Pero antes se ha despedido del que ha sido su amor y marido, con quien ha tenido una relación tormentosa desde que llegó a Toledo. Ambos se han hecho mucho daño y no han conseguido ser felices nunca.

“Aquí se separan nuestros caminos María”, le ha señado Andrés. Además, le ha pedido que le envíe su nueva dirección cuando esté asentada.

María le ha dedicado unas palabras antes de irse, y le ha asegurado que ella, “le ha querido con todo su corazón”. Pero lo suyo no ha podido ser. siempre ha estado Begoña entre los dos, desde que ella llegó de Jaca.

¡Pillados! María descubre el romance entre Andrés y Begoña en pleno momento íntimo

“Has destrozado mi vida, Andrés, pero también has destrozado la tuya”, le ha dicho ella triunfal.

Aunque Andrés tenga la nulidad matrimonial, lo cierto es que no podrá estar con Begoña ya que ella se ha casado con Gabriel y ahora tiene una familia con él.

Pero él le ha jurado a María, que en algún momento conseguirá estar con Begoña... ¿es eso cierto?

Nada ha salido bien para ninguno de ellos, y ahora María, marginada de la familia, ha decidido marcharse y poner tierra de por medio, ya no es familia de los De la Reina.

