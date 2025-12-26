Tarik recupera la libertad y se alía con Tayyar para ajustar cuentas contra los Korhan: este domingo, en Una nueva vida

Antena3
La tranquilidad de los Korhan vuelve a romperse. Los Ihsanli regresan cuando todos pensaban que el peligro había quedado atrás.

En un centro psiquiátrico, los médicos advierten a Ferit y a Kazim: el estado del padre de Akin es grave. Es una persona con alto riesgo de hacerse daño o de hacérselo a otros. Pero nadie imagina hasta dónde puede llegar.

Al mismo tiempo, Ferit recibe una nota anónima: “Vas por el buen camino. No te dejes engañar”. El mensaje es claro: alguien lo observa y sabe exactamente lo que está pasando.

Y entonces llega el golpe definitivo. Tarik Ihsanli sale de la cárcel. En la puerta lo esperan su hermano Saffet y Tayyar. “A partir de ahora estamos juntos”, les dice el padre de Akin nada más reencontrarse.

Lo que parecía una historia cerrada se reabre de la peor manera. Con Tarik libre y Tayyar moviendo los hilos, la pesadilla vuelve a empezar y el peligro se acerca de nuevo a la familia Korhan.

Este domingo, capitulazo de Una nueva vida a las 22:00 h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.

