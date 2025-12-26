“¿Quieres ser un padre o un asesino?”: Amanda intenta frenar a César y evitar que vaya por su cuenta a por Saúl

César está dispuesto a acabar con Saúl con sus propias manos después de que Octavio le revelase que fue él quien mató a su madre. Todo fue un plan para culpar al empresario, pero tras el asesinato de Mónica, Octavio ya no tiene nada que perder.

Como Saúl está con Nando, a César se le ha ocurrido la idea de llamar al exnovio de Julia y rastrear la llamada. La mexicana accede con muchos nervios, y llama a Nando. La conversación dura lo justo para descubrir el paradero donde se ocultan.

César no quiere perder ni un segundo y piensa ir para allá, pero David y Amanda le frenan. Ellos quieren avisar antes a la Guardia Civil, pero Octavio está del lado del mexicano: “Lo van a arruinar todo”, dice César.

Amanda intenta pararle los pies a César. No quiere que el hombre que ama, el padre de su bebé, asuma un riesgo del que puede no haber vuelta atrás. “¿Quieres ser un padre o un asesino?”, le pregunta Amanda.

La rabia consume a César, tiene que ser él quien acabe con todo esto. Sus palabras reciben un fuerte ultimátum de Amanda: “Si vas, olvídate de mí y de nuestro hijo”. ¿Será capaz de sacrificarlo todo por cumplir su venganza?