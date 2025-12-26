Mariví entra en pánico: ¡los Aparicio pegan a Álvaro una paliza!

Mariví ha subido como la espuma en las encuestas gracias a su honestidad y transparencia y eso ha cabreado mucho a los Aparicio. Ellos no piensan permitir que su rival les gane en las elecciones y por eso le pidieron a Álvaro que hiciese cualquier cosa para sacar a su madre de la competición.

Cansado de chantajes y amenazas, Álvaro se negó rotundamente a posicionarse en contra de su madre y decidió desvincularse tanto de los sucios negocios de Octavio como de los Aparicio.

Ese gesto ha cabreado tanto a los mafiosos que le han acabado dando una paliza a Álvaro. El abogado ha aparecido en casa de su madre lleno de sangre y golpes y lo primero que le ha dicho ha sido “mensaje de los Aparicio”.

“No van a parar hasta que te retires de la carrera por la alcaldía”, le ha explicado casi sin aliento el abogado a su madre. ¿Qué harán ahora? ¿Se mantendrá Mariví fiel a sus principios o sucumbirá a las amenazas?