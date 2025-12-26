César le da una paliza a Saúl y le apunta con una escopeta, ¿será capaz de matarlo a sangre fría?

Gracias a Julia, César ya sabe dónde se esconde Saúl, y quiere ir a por él para acabar con esto de una vez por todas. Amanda intenta pararle los pies, y le dice que puede olvidarse de ella y del bebé que esperan si decide hacer la justicia por su mano.

César piensa que él tiene que acabar con esto, de una vez por todas. Saúl mató a su madre, y está dispuesto a todo para vengar su muerte.

El exconvicto se esconde en un lugar apartado, y está esperando a una llamada con Nando para huir de Oramas. Pero quien llega antes es César, que sorprende a Saúl dentro del coche. Lo golpea contra el volante y lo saca del coche a la fuerza.

Antes de que pueda levantarse, César le da una patada en la boca, dejándolo muy malherido. El mexicano se pone frente a él y le apunta con una escopeta. “Vas a pagar por lo que le hiciste a mi madre”, le dice el mexicano.

Ahí está, frente a frente con el asesino de Estrella. ¿Será capaz César de apretar el gatillo?