“Quiere incapacitarte”: Ifakat traiciona a Orhan para recuperar la confianza de Halis

Ifakat ha sido echada de malas maneras de la mansión, pero quiere recuperar su lugar. Por eso, tragándose su orgullo, ha citado a Halis en una cafetería y, nada más verlo, ha empezado con lo mismo de siempre: “Inclino la cabeza por mi lealtad”.

El patriarca de los Korhan, muy enfadado con ella, se lo ha tomado como una burla. En su casa, bajo sus normas, metió a Sehmuz en su cama y, para él, no hay perdón posible.

Ifakat ha intentado cambiar el foco. Le ha dicho que fue víctima de una trampa. Según su versión, Orhan la buscó muchas veces por una razón: “Me ofreció montar una sociedad para incapacitarte”. Ella ha asegurado que se negó y que, desde entonces, todo fue a peor.

También le ha contado que Orhan se reconcilió con Nükhet antes de irse del país y que ya estaba moviendo piezas: “Compró sus acciones”.

Después, le ha hecho una advertencia: ha dicho que Orhan va a por sus acciones y que, después, irá a por Halis. Para rematar, le ha pedido que revisen sus cuentas en el extranjero y el dinero que, según ella, ha sacado del país.

Así, la mujer ha terminado repitiendo lo mismo: que ella siempre le ha sido leal y, aunque no esté en la mansión, así seguirá siendo. Ahora todo depende de Halis, ¿la creerá?