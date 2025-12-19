Ferit salva a Seyran de su secuestro y Kazim promete venganza, este domingo en Una nueva vida

Las horas pasan lentas, y cada segundo es vital. Seyran, tras ser secuestrada por Akin y su familia, está viviendo el terror en su propia piel. Ferit ha conseguido tenderles una emboscada y salva a Seyran, llevándola rápidamente al hospital.

La joven está grave, pero su intervención ha sido vital para que Seyran siga viva. La tristeza invade a la familia Sanli por el estado de la joven, y Kazim promete venganza contra aquellos que han hecho daño a su hija.

"Esto aún no ha terminado, os lo advierto", avisa Kazim mientras Ferit le desvela todos sus sentimientos a Seyran, inconsciente en la cama del hospital.