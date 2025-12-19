Antena3
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

A las 22.00 horas

Ferit salva a Seyran de su secuestro y Kazim promete venganza, este domingo en Una nueva vida

La rápida intervención de Ferit le ha salvado la vida a Seyran, y su padre no piensa pasar por alto este acto de Akin y su familia.

Seyran

Julián López
Publicado:

Las horas pasan lentas, y cada segundo es vital. Seyran, tras ser secuestrada por Akin y su familia, está viviendo el terror en su propia piel. Ferit ha conseguido tenderles una emboscada y salva a Seyran, llevándola rápidamente al hospital.

La joven está grave, pero su intervención ha sido vital para que Seyran siga viva. La tristeza invade a la familia Sanli por el estado de la joven, y Kazim promete venganza contra aquellos que han hecho daño a su hija.

“Esto aún no ha terminado, os lo advierto”, avisa Kazim mientras Ferit le desvela todos sus sentimientos a Seyran, inconsciente en la cama del hospital. El domingo, a las 22.00 horas, no te pierdas un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!

Serter

Kazim tortura sin piedad a Serter y Doruk en su desesperada búsqueda de Seyran

