Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Su pesadilla

“Esa mujer está ahí”: Seyran se despierta aterrada tras soñar con Mezide y Ferit no sabe cómo ayudarla

El secuestro terminó fuera, pero no dentro de ella. Seyran ha despertado aterrada, arrinconada por el recuerdo, mientras Ferit se venía abajo al verla así.

Seyran se despierta aterrada tras soñar con Mezide y Ferit no sabe cómo ayudarla

Publicidad

Seyran se había quedado dormida con Ferit, pero su mente seguía en aquella habitación macabra, con Mezide torturándola una vez más.

En la pesadilla, la mujer le hablaba sin piedad. Le decía que no iba a pagar “un día”, sino “de por vida”. Seyran intentaba defenderse, pero todo volvía al mismo punto. Y entonces se ha despertado.

Ha salido disparada de la cama y se ha ido a una esquina de la habitación, como si allí pudiera esconderse. Ferit se ha despertado de golpe y ha ido hacia ella, asustado. Pero Seyran no lo veía a él. Lo decía una y otra vez: “Esa mujer está ahí… se está riendo de mí”.

Al verla en ese estado, su marido se ha venido abajo. No sabía cómo acercarse ni qué hacer sin hacerle daño. “No puedo tocar tus heridas. No puedo abrazarte. No podemos hablar”, ha dicho, desesperado.

Seyran ha respirado como ha podido, tragándose el pánico. Y al final, enfadada consigo misma por tanto que ha sufrido en el secuestro, ha intentado poner fin a la pesadilla: “Te digo que estoy bien”. Pero no lo está y todavía no sabe que lo peor está por llegar.

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

César trama un plan para encontrar a Saúl, esta noche en La Encrucijada

César trama un plan para encontrar a Saúl, esta noche en La Encrucijada

Seyran se despierta aterrada tras soñar con Mezide y Ferit no sabe cómo ayudarla

“Esa mujer está ahí”: Seyran se despierta aterrada tras soñar con Mezide y Ferit no sabe cómo ayudarla

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, confundida, al saber que Andrés sigue enamorado de ella

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, confundida, al saber que Andrés sigue enamorado de ella

Capítulo 464 de Sueños de libertad; 24 de diciembre: Pelayo le ofrece a Cárdenas un puerto de trabajo en Marruecos
Resumen

Capítulo 464 de Sueños de libertad; 24 de diciembre: Pelayo le ofrece a Cárdenas un puerto de trabajo en Marruecos

Andrés, al límite, intenta que su padre descubra al verdadero Gabriel: “Quiere vengarse de usted”
Capítulo 464

Andrés, al límite, intenta que su padre descubra al verdadero Gabriel: “Quiere vengarse de usted”

David se despide de Carmen antes de marcharse para siempre de Toledo: “Espero que seas muy feliz”
Capítulo 464

David se despide de Carmen antes de marcharse para siempre de Toledo: “Espero que seas muy feliz”

El joven, con lágrimas en los ojos, le agradece a la mujer de Tasio todo lo vivido juntos cuando eran pareja.

“Al final ha salido tu verdadera cara”: Gabriel y Andrés se enfrentan y llegan a las manos
Capítulo 464

“Al final ha salido tu verdadera cara”: Gabriel y Andrés se enfrentan y llegan a las manos

Los primos protagonizan un fuerte forcejeo y la enfermera es testigo de ello.

Cloe, tajante con Marta: “Creo que después de lo que pasó entre nosotras, no te sientes cómoda conmigo”

Cloe, tajante con Marta: “Creo que después de lo que pasó entre nosotras, no te sientes cómoda conmigo”

“Antes de empezar a rodar ya quedábamos”: así trabajaron Carlota Baró y Martina Cariddi la relación entre Renata y Catalina

“Antes de empezar a rodar ya quedábamos”: así trabajaron Carlota Baró y Martina Cariddi la relación entre Renata y Catalina

“Quiere incapacitarte”: Ifakat traiciona a Orhan para recuperar la confianza de Halis

“Quiere incapacitarte”: Ifakat traiciona a Orhan para recuperar la confianza de Halis

Publicidad