“Esa mujer está ahí”: Seyran se despierta aterrada tras soñar con Mezide y Ferit no sabe cómo ayudarla

Seyran se había quedado dormida con Ferit, pero su mente seguía en aquella habitación macabra, con Mezide torturándola una vez más.

En la pesadilla, la mujer le hablaba sin piedad. Le decía que no iba a pagar “un día”, sino “de por vida”. Seyran intentaba defenderse, pero todo volvía al mismo punto. Y entonces se ha despertado.

Ha salido disparada de la cama y se ha ido a una esquina de la habitación, como si allí pudiera esconderse. Ferit se ha despertado de golpe y ha ido hacia ella, asustado. Pero Seyran no lo veía a él. Lo decía una y otra vez: “Esa mujer está ahí… se está riendo de mí”.

Al verla en ese estado, su marido se ha venido abajo. No sabía cómo acercarse ni qué hacer sin hacerle daño. “No puedo tocar tus heridas. No puedo abrazarte. No podemos hablar”, ha dicho, desesperado.

Seyran ha respirado como ha podido, tragándose el pánico. Y al final, enfadada consigo misma por tanto que ha sufrido en el secuestro, ha intentado poner fin a la pesadilla: “Te digo que estoy bien”. Pero no lo está y todavía no sabe que lo peor está por llegar.