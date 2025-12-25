Mejores momentos | Capítulo 53
El golpe más duro para Octavio: la policía encuentra el cadáver de Mónica en el bosque
Después de tantas idas y venidas, de no saber dónde está y de creer que está secuestrada, Octavio ha descubierto que su esposa ha sido asesinada.
Las peores pesadillas se han cumplido para Octavio. Desde la desaparición de Mónica no conseguía conciliar el sueño. Su esposa se le aparecía en sueños, y él confiaba en que seguía viva.
Incluso llegó a pagar dos millones de euros a Saúl y Nando, escondidos en el anonimato, tras su falso chantaje de que Mónica estaba secuestrada. Pero la realidad le ha caído encima a Octavio de la manera más dura.
La policía ha encontrado un cuerpo en el bosque y avisa a Octavio y Álvaro para que se personen en el lugar. Cuando llegan, la comandante Serrano pide que descubran el rostro: es Mónica.
El empresario no puede asimilar nada, y sin decir absolutamente nada, abandona el lugar. Roto por dentro, Octavio ha perdido a la mujer que amaba mientras su vida se va destrozando poco a poco.
