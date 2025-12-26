La dura advertencia de Serrano a César: “Como vuelva a saltarse las normas, haré todo lo posible porque vaya a prisión”

César ha vuelto a dejarse llevar por la rabia y la impulsividad y se ha presentado solo en el escondite de Saúl para vengarse por la muerte de su madre. Sin embargo, al llegar allí, se dio cuenta de que no era cómo él y no fue capaz de acabar con su vida.

Además, Nando lo atacó por detrás y lo dejó inconsciente en el suelo y los dos cómplices lograron escapar. A la Guardia Civil no le ha hecho ninguna gracia que el mexicano haya actuado por su cuenta, ya que se ha puesto en peligro y ha estropeado la operación.

La comandante Serrano está que trina y ha tenido a César unas horas encerrado en el calabozo por lo que había hecho. Está harta de que actúe a sus espaldas y que no cuente con la justicia.

“Como vuelva a saltarse las normas, haré todo lo posible porque vaya a prisión”, le dice claramente Serrano a César antes de soltarlo. ¿Conseguirán dar con el nuevo escondite de Saúl?