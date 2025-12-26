Antena3
Mejores momentos | Capítulo 54

La dura advertencia de Serrano a César: “Como vuelva a saltarse las normas, haré todo lo posible porque vaya a prisión”

La comandante está cansada de que el mexicano actúe por su cuenta y lo culpa de haber provocado la fuga de Saúl.

Patri Bea
César ha vuelto a dejarse llevar por la rabia y la impulsividad y se ha presentado solo en el escondite de Saúl para vengarse por la muerte de su madre. Sin embargo, al llegar allí, se dio cuenta de que no era cómo él y no fue capaz de acabar con su vida.

Además, Nando lo atacó por detrás y lo dejó inconsciente en el suelo y los dos cómplices lograron escapar. A la Guardia Civil no le ha hecho ninguna gracia que el mexicano haya actuado por su cuenta, ya que se ha puesto en peligro y ha estropeado la operación.

La comandante Serrano está que trina y ha tenido a César unas horas encerrado en el calabozo por lo que había hecho. Está harta de que actúe a sus espaldas y que no cuente con la justicia.

“Como vuelva a saltarse las normas, haré todo lo posible porque vaya a prisión”, le dice claramente Serrano a César antes de soltarlo. ¿Conseguirán dar con el nuevo escondite de Saúl?

Octavio recibe la mejor de las noticias: el diagnóstico no es tan grave y decide ocultárselo a su familia

César entierra el hacha de guerra con Octavio y apuesta por su futuro con Amanda: “Elijo perdonar”

La dura advertencia de Serrano a César: “Como vuelva a saltarse las normas, haré todo lo posible porque vaya a prisión”

Álvaro se rebela ante Octavio y los Aparicio: “No voy a mover un dedo para traicionar a mi madre”

Mariví entra en pánico: ¡los Aparicio pegan a Álvaro una paliza!
César le da una paliza a Saúl y le apunta con una escopeta, ¿será capaz de matarlo a sangre fría?
“¿Quieres ser un padre o un asesino?”: Amanda intenta frenar a César y evitar que vaya por su cuenta a por Saúl
El mexicano usa a Julia para descubrir el paradero de Saúl y quiere ir para hacer justicia, pero Amanda prefiere llamar a las autoridades y que se encarguen ellos.

Octavio le confiesa a César que Saúl mató a su madre: “Asesinó a dos mujeres inocentes”
Tras perder a la mujer que amaba, Octavio le hace saber al mexicano quién mató realmente a su madre.

El golpe más duro para Octavio: la policía encuentra el cadáver de Mónica en el bosque

Bahar deja de huir de sus miedos y le escribe a Evren la nota más importante: “Léela cuando yo no esté”

Los actores de Sueños de libertad se enfrentan al test navideño y nos confiesan sus tradiciones favoritas

