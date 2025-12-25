Antena3
Octavio le confiesa a César que Saúl mató a su madre: “Asesinó a dos mujeres inocentes”

Tras perder a la mujer que amaba, Octavio le hace saber al mexicano quién mató realmente a su madre.

Octavio le confiesa a César que Saúl mató a su madre: “Asesinó a dos mujeres inocentes”

Julián López
Publicado:

Octavio ha perdido todo lo que le quedaba. La relación con sus hijos está totalmente enfriada, y ahora ha muerto la mujer que amaba. La policía ha encontrado en el bosque el cuerpo de Mónica, y Octavio ya no tiene nada que perder.

El empresario llama a su despacho a César, que llega con Amanda. Octavio no se anda con miramientos y le cuenta al mexicano que fue Saúl quien mató a su madre. César no le cree, pero Octavio le hace ver que Emilio no tenía nada en contra de Estrella, que su coartada de estar en la cárcel estuvo preparada... todo para culpar a Octavio.

“Todo esto formaba parte de su plan”, desvela Octavio tras la tortura que han sufrido tanto él como Mónica, quien acabó muriendo a manos de su propio hermano en su intento de hacer justicia.

“Ese monstruo asesinó a dos mujeres inocentes”, le dice Octavio, a lo que César le responde que ojalá le hubiera matado a él. Pero Amanda no entiende, ¿por qué contarle todo esto ahora?

“Necesito saber que alguien odiará a Saúl tanto como yo”, le confiesa Octavio, encontrando en César un poderoso aliado para acabar con el hombre que le ha arrebatado a Mónica.

