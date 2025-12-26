Antena3
Capítulo 54

Álvaro se rebela ante Octavio y los Aparicio: “No voy a mover un dedo para traicionar a mi madre”

El abogado está cansado de hacer todo lo que le ordenan y no piensa quitarle a la ilusión a su madre de ser alcaldesa.

Álvaro se rebela ante Octavio y los Aparicio: "No voy a mover un dedo para traicionar a mi madre"

Patri Bea
Mariví ha ganado fuerza en las encuestas por la alcaldía en las últimas semanas gracias a su transparencia, su humildad y su empatía y preocupación por el pueblo y esto es algo que no ha hecho ninguna gracia a los Aparicio.

Precisamente por eso, el hermano de Federico ha visitado a Octavio para comunicarle que deben pararle los pies a Mariví en una conversación en la que Álvaro también ha estado presente.

“Voy a andar sin rodeos. Necesito que tu madre se aparte de la carrera por la alcaldía”, le espeta directamente Aparicio a Álvaro dejándole caer que podría manchar su expediente y reputación para ensuciar su imagen.

El abogado se ha negado rotundamente a hacer algo así y ha sacado la cara por su madre a pesar de las presiones de Octavio. “Mi respuesta es no. No voy a mover un dedo para traicionar a mi madre”, le dice furioso. ¿Qué pasará ahora? ¿Se meterá Álvaro en problemas por haberse rebelado?

Mariví entra en pánico: ¡los Aparicio pegan a Álvaro una paliza!
Mariví entra en pánico: ¡los Aparicio pegan a Álvaro una paliza!

El mexicano usa a Julia para descubrir el paradero de Saúl y quiere ir para hacer justicia, pero Amanda prefiere llamar a las autoridades y que se encarguen ellos.

Tras perder a la mujer que amaba, Octavio le hace saber al mexicano quién mató realmente a su madre.

