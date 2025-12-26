Avance
“No podemos decir nada”: el miedo de Umay y Parla pone en alerta a Bahar en los próximos capítulos de Renacer
El secreto se les va de las manos. Umay siente que no puede seguir viviendo con la mentira, pero Parla cree que es demasiado peligroso hablar. Lunes y martes, nuevos capítulos de Renacer.
Publicidad
Umay llama a Parla porque ya no puede seguir guardando el secreto. Siente que todo se les está yendo de las manos y propone contar la verdad a sus madres. Pero Parla se niega y tiene miedo: si hablan, las fotos saldrán a la luz. Para ella, solo queda una opción: darles lo que quieren.
Mientras tanto, Rengin le confiesa a Bahar que han desaparecido unas joyas de su casa. Nadie entiende cómo ni cuándo, pero la sospecha empieza a tomar forma. Entonces, Bahar se da cuenta de que lo que le han contado Umay y Parla no encaja. Ya no se cree la historia del robo y le pide la verdad: “Mírame a los ojos, hija. Hay algo que me estás ocultando”.
En Renacer, la verdad está a punto de salir a la luz. No te lo pierdas, lunes y martes a las 22:50 h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.
Publicidad