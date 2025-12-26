“No podemos decir nada”: el miedo de Umay y Parla pone en alerta a Bahar en los próximos capítulos de Renacer

Umay llama a Parla porque ya no puede seguir guardando el secreto. Siente que todo se les está yendo de las manos y propone contar la verdad a sus madres. Pero Parla se niega y tiene miedo: si hablan, las fotos saldrán a la luz. Para ella, solo queda una opción: darles lo que quieren.

Mientras tanto, Rengin le confiesa a Bahar que han desaparecido unas joyas de su casa. Nadie entiende cómo ni cuándo, pero la sospecha empieza a tomar forma. Entonces, Bahar se da cuenta de que lo que le han contado Umay y Parla no encaja. Ya no se cree la historia del robo y le pide la verdad: “Mírame a los ojos, hija. Hay algo que me estás ocultando”.

