Mejores momentos | Capítulo 54

César entierra el hacha de guerra con Octavio y apuesta por su futuro con Amanda: “Elijo perdonar”

El mexicano quiere centrarse en su familia y su próxima paternidad y parece dispuesto a perdonar a su suegro.

César entierra el hacha de guerra con Octavio y apuesta por su futuro con Amanda: "Elijo perdonar"

Patri Bea
Publicado:

Tener a Saúl a punta de escopeta ha hecho reflexionar a César y se ha dado cuenta de que ese no es el camino para formar una familia. Amanda está cansada de ver cómo el mexicano solo piensa en venganzas y no quiere a alguien así para el padre de su hijo.

Decidido a cambiar, César se ha presentado en casa de Octavio con el cuadro que le robó en su día para enterrar el hacha de guerra. “Abandono esta guerra para siempre”, le dice claramente el mexicano a su suegro.

Amanda no ve capaz a César de dejar el pasado atrás, pero él le aclara que la sed de venganza solo le ha traído cosas malas. “Me di cuenta de que yo no quiero escribir esta historia para nuestro hijo”, recalca.

“Elijo ser valiente. Elijo perdonar y también pedir perdón”, continúa César. Su discurso acaba calando en Amanda y ambos se funden en un sincero abrazo. ¿Serán capaces de dejar todo el odio y rencor atrás?

El golpe más duro para Octavio: la policía encuentra el cadáver de Mónica en el bosque

El golpe más duro para Octavio: la policía encuentra el cadáver de Mónica en el bosque

El mexicano usa a Julia para descubrir el paradero de Saúl y quiere ir para hacer justicia, pero Amanda prefiere llamar a las autoridades y que se encarguen ellos.

Tras perder a la mujer que amaba, Octavio le hace saber al mexicano quién mató realmente a su madre.

