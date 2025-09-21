Antena 3 LogoAntena3
¿Ha llegado su final? Kazım se enfrenta a la muerte esta noche en Una nueva vida

La venganza de Orhan supera todos los límites. Kazim se encuentra gravemente herido y sus seres queridos temen lo peor. Esta noche, cada segundo cuenta y su destino pende de un hilo.

Kazim

Desirée Castillo
Publicado:

Kazim comparte tiempo con familia y disfruta de un día que parece perfecto. El amor y la felicidad llenan la casa. Entre abrazos, risas y pequeños celos recuerdan lo mucho que se quieren.

Seyran, por su parte, disfruta de su independencia. Nunca se casó y ha dedicado su tiempo a la universidad, creciendo profesional y personalmente. Suna, en cambio, vive la vida que siempre soñó: felizmente casada, rodeada de cariño en su día a día.

Pero en medio de esta paz, algo ocurre. Kazim escucha una voz familiar que lo deja helado: la de su padre, que lo llama desde el más allá. Todo cambia en un instante.

Luego, Kazim aparece en una ambulancia, su vida pende de un hilo. La calma y la alegría se transforman en miedo y preocupación. Cada segundo cuenta, y la incertidumbre se apodera de la familia.

Esta noche, en Una nueva vida a las 22:00h en Antena 3, veremos cómo el patriarca se enfrenta a este momento y cómo las emociones de sus hijas y seres queridos se desbordan. Y si no puedes esperar… adelántate ya en atresplayer.

Seyran

“Me cortaron las alas”: Seyran rompe su silencio en televisión y acusa a los Korhan de haber destrozado su vida

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: los De la Reina buscan el apoyo de Tasio para que Marta asuma la dirección de la fábrica

Estrella, personaje de La Encrucijada

Un nuevo encuentro entre Octavio y Estrella desata la tensión en los próximos capítulos de La Encrucijada

Natalia Sánchez
Natalia Sánchez nos habla sobre las novedades de Begoña en Sueños de libertad: "Gabriel le da felicidad máxima"

Samantha Siqueiros, sobre la relación entre David y Julia, su personaje de La Encrucijada: “Sienten una química incontrolable”
Renacer
El tiempo se agota para Bahar, Rengin y Cagla: ¿llegará la ayuda antes de que sea demasiado tarde?

El miedo y la tensión llenan cada rincón mientras Bahar, Rengin y Cagla buscan una salida. Lunes y martes, nuevos capítulos de Renacer en Antena 3.

Damián se venga de don Pedro tras escuchar que dejó morir a Jesús en los próximos capítulos de Sueños de libertad
Nada volverá a ser lo mismo en Sueños de libertad. El patriarca de los De la Reina se enfrentará a don Pedro tras descubrir toda la verdad sobre la muerte de su primogénito.

Razones

Las dos razones de peso por las que Octavio decidió retirar la denuncia contra César y librarle la cárcel

Capítulo 397 de Sueños de libertad; 19 de septiembre: Cristina perdona a Don Pedro mientras su estado de salud empeora

Gabriel advierte a María sobre Begoña: “Te está vigilando”

