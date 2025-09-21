¿Ha llegado su final? Kazım se enfrenta a la muerte esta noche en Una nueva vida

Kazim comparte tiempo con familia y disfruta de un día que parece perfecto. El amor y la felicidad llenan la casa. Entre abrazos, risas y pequeños celos recuerdan lo mucho que se quieren.

Seyran, por su parte, disfruta de su independencia. Nunca se casó y ha dedicado su tiempo a la universidad, creciendo profesional y personalmente. Suna, en cambio, vive la vida que siempre soñó: felizmente casada, rodeada de cariño en su día a día.

Pero en medio de esta paz, algo ocurre. Kazim escucha una voz familiar que lo deja helado: la de su padre, que lo llama desde el más allá. Todo cambia en un instante.

Luego, Kazim aparece en una ambulancia, su vida pende de un hilo. La calma y la alegría se transforman en miedo y preocupación. Cada segundo cuenta, y la incertidumbre se apodera de la familia.

Esta noche, en Una nueva vida a las 22:00h en Antena 3, veremos cómo el patriarca se enfrenta a este momento y cómo las emociones de sus hijas y seres queridos se desbordan. Y si no puedes esperar… adelántate ya en atresplayer.