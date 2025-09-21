La complicidad entre Victoria de Marichalar y Rocío Laffón en Emparejados: amor, fama y confidencias

Victoria de Marichalar ha llegado a Emparejados junto a su mejor amiga, la sevillana Rocío Laffón. Las jóvenes han hablado de los inicios de su amistad y han bromeado sobre quién es la más cariñosa de las dos.

Su relación se remonta a la infancia y en la actualidad las invitadas comparten su pasión por hacer planes con su grupo de amistades. A la hora de definir a la más fiestera de las dos, Rocío Laffón lo ha tenido claro, “tú perreas la que más en la discoteca”, le ha dicho a Victoria de Marichalar.

Respecto a su visión sobre el amor, las amigas tienen opiniones diferentes, mientras Rocío Laffón ha asegurado que “yo me caso cada vez que tengo pareja”, Victoria de Marichalar ha mostrado un lado más prudente, “no estoy soltera, estoy ahí, ahí” ha confesado la sobrina de Felipe VI.

Sobre esa nueva ilusión en el amor, Victoria Federica ha tenido unas bonitas palabras hacía el chico que está conociendo, “es normal y yo estoy muy bien”, ha afirmado sobre su situación sentimental.

Ambas le han revelado a Susana Saborido su ilusión por casarse algún día y Victoria de Marichalar se ha atrevido a soñar con su traje de novia ideal, “que sea cómodo y hippie”, ha asegurado la hija de la infanta Elena.

La fama ha sido otro de los asuntos que las invitadas de Emparejados han tratado. Victoria de Marichalar ha confesado que le han llegado a poner parejas a los que ni siquiera conocía y se ha asegurado que “creo que tengo un poco de paranoia” respecto a la fama.

Las influencers se han abierto con Joaquín Sánchez y Susana Saborido, y durante la Pirámide del picante se han atrevido incluso a mostrar su agenda de teléfono dejando sorprendidos a los presentadores de Emparejados.

La complicidad entre las amigas la ha llevado incluso a picarse jugando al ¿Quién es quién? con Almudena Cid. Victoria de Marichalar le ha reprochado a Rocío Laffón su falta de intuición durante la sección. “No vuelvo a confiar en ti”, le ha dicho la nieta del rey emérito a la sevillana.

Divertidas, cercanas y con mucho sentido del humor, así ha sido el paso de Victoria de Marichalar y Rocío Laffón por el plató de Emparejados.