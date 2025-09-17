¿Te suena la nueva amiga de Ifakat? La actriz que la interpreta revolucionó en su día las tramas de Pecado Original

Un nuevo personaje ha llegado a Una nueva vida para revolucionarlo todo. Aunque Ikafat no está pasando por su mejor momento desde que salió a la luz su relación con Orhan, la presencia de una amiga suya en la mansión le ayudará a recomponerse.

Se trata de Fikriye, una mujer auténtica, mística y que Ifakat conoce muy bien. Cada dos años suele pasarse por la mansión para purificarla y ahuyentar los malos espíritus del ambiente y en estos momentos es consciente de que las cosas no van bien en esa casa.

Los fans de las series turcas habréis reconocido la cara de este nuevo personaje, ya que la actriz que la interpreta Çiğdem Sakarya, también participó en una ficción de amor y venganza que nos acompañó en las tardes de Antena 3 durante dos años: Pecado Original.

Çiğdem Sakarya interpretó a Nurgül en la serie que narraba la vida de Ender y Yildiz y conoció a las protagonistas y a Sahika cuando las tres fueron detenidas. Después de ese encuentro, les trajo varios problemas a las tres.

Nurgül les dio varios quebraderos de cabeza a las protagonistas de la serie, aunque nos regaló también grandes momentos y eso es lo mismo que esperamos de Fikriye en Una nueva vida. ¿Cambiará la suerte de los Korhan con su presencia en la mansión? ¡Tendremos que estar atentos a los próximos capítulos para descubrirlo!