“Es hora de terminar”: el miedo regresa a la mansión Korhan tras el secuestro de Seyran

Después de que Halis y Hattuç encontraran una cabeza de carnero en su cama justo la noche de su boda, la mansión Korhan ha entrado en estado de alerta. Acaban de casarse, pero ese mensaje ha dejado claro que alguien quiere atemorizar a la pareja y que ha logrado entrar en la casa sin que nadie lo note.

Desde ese momento, nadie se fía de nadie. Halis y Hattuç sienten que tienen un enemigo dentro y saben que la amenaza no ha hecho más que empezar.

Mientras la familia intenta descubrir quién ha enviado esa advertencia, sucede lo impensable: Akin y su madre secuestran a Seyran. Mezide, la madre de Akin, lleva tiempo preparando esta venganza y, por fin, mueve ficha. No quiere dinero ni quiere favores, solo desea destruir a Hattuç, y piensa hacerlo a través de Seyran.

En este capítulo descubriremos el motivo de ese odio. ¿Podrá Ferit encontrar a Seyran a tiempo? ¿Qué es lo que la madre de Akin ha estado ocultando durante tantos años?