Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En el próximo capítulo

“Es hora de terminar”: el miedo regresa a la mansión Korhan tras el secuestro de Seyran

Un nuevo capítulo de Una nueva vida llega este domingo cargado de tensión. Mientras todos intentan averiguar quién ha enviado la macabra amenaza a Halis y Hattuç, Akin y su madre secuestran a Seyran.

Seyran, en peligro: la venganza de Mezide golpea a la familia Korhan

Publicidad

Después de que Halis y Hattuç encontraran una cabeza de carnero en su cama justo la noche de su boda, la mansión Korhan ha entrado en estado de alerta. Acaban de casarse, pero ese mensaje ha dejado claro que alguien quiere atemorizar a la pareja y que ha logrado entrar en la casa sin que nadie lo note.

Desde ese momento, nadie se fía de nadie. Halis y Hattuç sienten que tienen un enemigo dentro y saben que la amenaza no ha hecho más que empezar.

Mientras la familia intenta descubrir quién ha enviado esa advertencia, sucede lo impensable: Akin y su madre secuestran a Seyran. Mezide, la madre de Akin, lleva tiempo preparando esta venganza y, por fin, mueve ficha. No quiere dinero ni quiere favores, solo desea destruir a Hattuç, y piensa hacerlo a través de Seyran.

En este capítulo descubriremos el motivo de ese odio. ¿Podrá Ferit encontrar a Seyran a tiempo? ¿Qué es lo que la madre de Akin ha estado ocultando durante tantos años? El domingo, en Una nueva vida, todo se complica aún más en la mansión. A las 22:00 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

Antena 3» Series» Una nueva vida» Avances

Publicidad

Series

Avance exclusivo de Las hijas de la criada: La vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia

Avance exclusivo de Las hijas de la criada: la vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia

Seyran, en peligro: la venganza de Mezide golpea a la familia Korhan

“Es hora de terminar”: el miedo regresa a la mansión Korhan tras el secuestro de Seyran

Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe se disculpará con Marta por el nuevo perfumen

Carmen
Resumen

Capítulo 451 de Sueños de libertad; 4 de diciembre: Carmen y Tasio, en crisis

Andrés
Capítulo 451

Begoña pone a Andrés entre la espada y la pared: ¿le confesará que él ha traído a Delia?

Gema
Capítulo 451

Gema sigue ocultándole a Joaquín su embarazo... ¡Y Luz se lo echa en cara!

La doctora cree que debe contárselo a su marido cuanto antes, sobre todo para ver qué decisión toman.

Damián advierte a Gabriel que no quiere más mentiras: “Has perdido mi confianza”
Capítulo 451

Damián advierte a Gabriel que no quiere más mentiras: “Has perdido mi confianza”

El patriarca no quiere traiciones por parte de su sobrino, tras la mentira de su madre no confía en él.

El rifirrafe entre Cloe y Damián por las novedades en la fábrica: “Se lo digo sin acritud”

El rifirrafe entre Cloe y Damián por las novedades en la fábrica: “Se lo digo sin acritud”

Ferit y Seyran vuelven a ponerse los anillos: un nuevo comienzo para su historia de amor

Ferit y Seyran vuelven a ponerse los anillos: un nuevo comienzo para su historia de amor

Carlota Baró analiza la relación de Renata con Gustavo e Inés tras el primer capítulo de Las hijas de la criada: “Se siente como una estúpida”

Carlota Baró analiza la relación de Renata con Gustavo e Inés tras el primer capítulo de Las hijas de la criada: “Se siente como una estúpida”

Publicidad